Locação de criptomoedas é viabilizada pela transformação digital

Os ativos digitais, ou criptoativos (ativo financeiro criptografado para o ambiente on-line), vêm se destacando como alternativa de rentabilidade financeira viabilizada pela transformação digital. Segundo pesquisa global da Sherlok Communications, 24% dos investimentos de brasileiros envolvem criptoativos. Já no cenário da América Latina, conforme o estudo, quase uma a cada cinco pessoas (19%) aposta nas criptomoedas (moedas criptografadas) para aplicar seu dinheiro.

Com o impulso da tokenização, a tendência do setor é seguir em crescimento, abrindo espaço para novos modelos de negócios como a locação de criptomoedas, aplicação que gera rendimentos sobre o capital empregado. No Brasil, o setor de criptomoedas é regulamentado por marco regulatório, conhecido como “Lei do Bitcoin” aprovado em dezembro de 2022, o que significa que as operações com ativos digitais são legalmente permitidas e sujeitas a tributação específica.

O ambiente por onde circulam os criptoativos é a blockchain, ou cadeia de blocos, em tradução livre. Trata-se de uma tecnologia de banco de dados que oferece mais segurança e transparência ao usuário, uma vez que todas as transações ficam armazenadas em forma de blocos que não podem ser modificados de forma alguma sem a validação de toda a rede e permite a visualização compartilhada de todas as transações. Estratégicos para a transparência e segurança dos dados, os blockchains ainda contam com mecanismos que impedem transações não autorizadas.