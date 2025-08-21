La IA avanza en las empresas chilenas, pero no al mismo nivel en todas

Recientemente, fueron dados a conocer en Chile los resultados de un estudio denominado “Adopción de IA en las empresas chilenas”, realizado por Entel Digital junto con diversas instituciones académicas y asociaciones empresariales. Más de 526 dueños, directores y gerentes de empresas de todo el país respondieron una encuesta que permitió identificar tres niveles de adopción de la IA, según su uso en los procesos de negocio.

Una de sus principales conclusiones es que el 80 % de las grandes empresas utilizan IA, mientras que el 70 % de las pymes la ha incorporado. La Región Metropolitana de Chile lidera su uso, con más del 80 % de adopción, frente al 60 % en el resto del país.

Otro hallazgo es que el 93 % de las organizaciones considera que la inteligencia artificial tendrá un impacto positivo. Sin embargo, pese al optimismo, su implementación muestra importantes diferencias según el tamaño, la ubicación y el sector económico al que pertenece la empresa:

Sobre la brecha de tamaño, las grandes empresas lideran en capacitación sobre IA, gobernanza de datos y ciberseguridad. Las pymes, en cambio, enfrentan mayores barreras técnicas y organizacionales, aunque muestran interés y voluntad de avanzar.

Respecto a la ubicación, existe desigualdad regional, ya que se nota una adopción centralizada en la Región Metropolitana, como se indicó, con más del 80%, mientras que en otras regiones esta cifra baja al 60%.

En las diferencias sectoriales, Telecomunicaciones y tecnología lideran en adopción, seguidos por la banca y los servicios financieros. Sectores como educación, industria, salud y gobierno presentan desafíos particulares por falta de recursos, gobernanza o cultura digital.

Cristián López, Unitti. Cristián López, Unitti.

Analizando los resultados del estudio, Cristián López, CEO de Unitti, destaca que, respecto del tamaño de empresa, el uso declarado es alto en ambos segmentos, pero en las grandes hay mejor captura de valor porque combinan IA con gobierno de datos, ciberseguridad y talento especializado. En las pymes, en cambio, el uso se concentra en herramientas genéricas (copilots/chatbots) sin rediseño de procesos, por lo que el ROI real es irregular.

En cuanto a su ubicación (Región Metropolitana versus regiones), la brecha es principalmente de entrada. “En regiones se adopta menos, pero cuando se adopta, la sofisticación es similar a la RM. Ergo, el cuello de botella está en acceso, asesoría y masa crítica local (proveedores, talento y pares)”, dice López. Respecto del rubro, telecomunicaciones, tecnología y banca lideran, “porque ya poseen datos estructurados, exigencias regulatorias y casos de negocio claros. Educación, salud, industria y gobierno cargan con restricciones presupuestarias, deuda de datos y cultura más conservadora, lo que ralentiza pilotos y escalamiento”.

Por su parte, Carlos Villarroel, líder de tecnologías disruptivas de SONDA, sostiene que la brecha observada entre grandes y medianas empresas, así como entre distintas ubicaciones y rubros, refleja algo más que diferencias tecnológicas, ya que obedece a disparidades en recursos, madurez digital y gobernanza.

Carlos Villarroel, SONDA. Carlos Villarroel, SONDA.

“Sin embargo, es fundamental distinguir entre el despliegue institucional de IA y el grado real de adopción entre los colaboradores. Las empresas pueden implementar plataformas internas, chatbots o sistemas analíticos avanzados, es decir, concretar el despliegue sin que necesariamente el personal las integre a su forma de trabajar. Sin una adopción activa, estas herramientas se convierten en infraestructura subutilizada y con bajo retorno sobre la inversión”, advierte.

En esta línea, un informe de Whatfix, afirma que el 78 % de los colaboradores carece del conocimiento o la experiencia técnica suficiente sobre las herramientas digitales que utilizan a diario, lo que evidencia una brecha importante en la adopción efectiva. De manera complementaria, un estudio de Bloomberg revela que sólo un tercio (37 %) de las empresas considera que sus empleados realmente adoptan el software interno, a pesar de las inversiones realizadas.

“Si nos basamos en el estudio de la ‘Difusión de la Innovación’ de Everett Rogers (2003), la mayoría de las organizaciones del primer mundo se encuentran entrando en la etapa de adopción conocida como la ‘Mayoría Tardía’ (superior al 34 % de usuarios); mientras que en Latinoamérica nos encontramos, en el mejor de los casos, en la ‘Mayoría Temprana’ (por debajo del 34 %). Esto demuestra que, aun cuando las grandes empresas cuenten con sistemas de IA complejos o con una cultura digital más avanzada, eso no asegura que los colaboradores los utilicen de forma consistente e incluyan la IA en su flujo de trabajo regular”, resalta Villarroel.

Danilo Naranjo, Wingsoft. Danilo Naranjo, Wingsoft.

Con él coincide Danilo Naranjo, presidente ejecutivo de Wingsoft, quien señala que la brecha que vemos hoy en la adopción de inteligencia artificial en Chile responde más a factores estructurales y culturales que a la simple disponibilidad de la tecnología. “Las grandes empresas han tomado la delantera porque cuentan con recursos para invertir, equipos especializados y estructuras sólidas de gobernanza de datos, lo que les permite integrar la IA de forma estratégica y segura. En cambio, las pymes, aunque tienen la voluntad de avanzar, se topan con barreras técnicas, organizacionales y presupuestarias que frenan su despegue”, explica.