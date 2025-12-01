Como manter disponibilidade e segurança digital durante os períodos de picos de vendas

O mês de novembro marca o período mais desafiador do ano para as equipes de tecnologia. Com o aumento exponencial de acessos, transações e integrações de sistemas, a Black Friday se tornou um verdadeiro estresse teste de resiliência para a infraestrutura de TI, e também um dos momentos de maior exposição a riscos cibernéticos.

De acordo com estudos de mercado sobre comportamento digital, o tráfego global em datas promocionais pode crescer até oito vezes em relação à média diária. No Brasil, o Relatório da ClearSale (2024) identificou que 1 em cada 50 transações online apresentou indícios de fraude durante o evento.

Durante a Black Week, o foco das equipes costuma estar na operação, e é justamente aí que os ataques acontecem.

Por isso, investir em cultura de segurança digital é tão importante quanto adotar tecnologia de ponta. Treinar colaboradores para reconhecer ameaças, validar procedimentos e manter vigilância constante reduz o fator humano como vetor de risco. Em outras palavras: a segurança é construída antes, validada durante e aprimorada depois do evento.

“A verdadeira resiliência vem da combinação entre visibilidade, controle e prevenção contínua. Empresas preparadas para os picos de tráfego não reagem ao incidente, elas o antecipam,” Waldo Gomes, diretor de Marketing e Relacionamento da NetSafe Corp.

O desafio: manter o desempenho sem abrir brechas Quando servidores são sobrecarregados e aplicações passam por ajustes emergenciais, a linha entre eficiência e vulnerabilidade se torna tênue. Entre os problemas mais recorrentes estão: Instabilidades e quedas de sistema , causadas por escalonamento mal configurado;

, causadas por escalonamento mal configurado; Ataques DDoS , que simulam tráfego legítimo para sobrecarregar servidores;

, que simulam tráfego legítimo para sobrecarregar servidores; Vazamentos de dados via APIs , resultado de autenticações mal implementadas;

, resultado de autenticações mal implementadas; Acesso privilegiado indevido , por falhas de permissão ou urgência operacional;

, por falhas de permissão ou urgência operacional; Erros humanos, como senhas fracas, e-mails falsos e credenciais expostas. Esses riscos mostram que a segurança digital na Black Friday não depende apenas de ferramentas, mas de planejamento e controle.