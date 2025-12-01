Brian Jackson - stock.adobe.com
Como manter disponibilidade e segurança digital durante os períodos de picos de vendas
As ofertas da Black Friday e da Cyber Monday estão prestes a terminar, mas as lições aprendidas com essas datas são permanentes. NetSafe alerta sobre os riscos e oferece dicas para fortalecer a segurança digital corporativa.
O mês de novembro marca o período mais desafiador do ano para as equipes de tecnologia. Com o aumento exponencial de acessos, transações e integrações de sistemas, a Black Friday se tornou um verdadeiro estresse teste de resiliência para a infraestrutura de TI, e também um dos momentos de maior exposição a riscos cibernéticos.
De acordo com estudos de mercado sobre comportamento digital, o tráfego global em datas promocionais pode crescer até oito vezes em relação à média diária. No Brasil, o Relatório da ClearSale (2024) identificou que 1 em cada 50 transações online apresentou indícios de fraude durante o evento.
Durante a Black Week, o foco das equipes costuma estar na operação, e é justamente aí que os ataques acontecem.
Por isso, investir em cultura de segurança digital é tão importante quanto adotar tecnologia de ponta. Treinar colaboradores para reconhecer ameaças, validar procedimentos e manter vigilância constante reduz o fator humano como vetor de risco. Em outras palavras: a segurança é construída antes, validada durante e aprimorada depois do evento.
“A verdadeira resiliência vem da combinação entre visibilidade, controle e prevenção contínua. Empresas preparadas para os picos de tráfego não reagem ao incidente, elas o antecipam,” Waldo Gomes, diretor de Marketing e Relacionamento da NetSafe Corp.
O desafio: manter o desempenho sem abrir brechas
Quando servidores são sobrecarregados e aplicações passam por ajustes emergenciais, a linha entre eficiência e vulnerabilidade se torna tênue. Entre os problemas mais recorrentes estão:
- Instabilidades e quedas de sistema, causadas por escalonamento mal configurado;
- Ataques DDoS, que simulam tráfego legítimo para sobrecarregar servidores;
- Vazamentos de dados via APIs, resultado de autenticações mal implementadas;
- Acesso privilegiado indevido, por falhas de permissão ou urgência operacional;
- Erros humanos, como senhas fracas, e-mails falsos e credenciais expostas.
Esses riscos mostram que a segurança digital na Black Friday não depende apenas de ferramentas, mas de planejamento e controle.
Como fortalecer a infraestrutura e reduzir vulnerabilidades
Garantir disponibilidade é apenas o primeiro passo; transformar a segurança em parte da performance corporativa é o que diferencia empresas preparadas das que apenas reagem.
Ao unir infraestrutura robusta, automação segura e cultura cibernética ativa, as organizações não apenas sobrevivem ao pico, elas o convertem em vantagem estratégica.
Netsafe compartilha três práticas essenciais de resiliência cibernética:
Visibilidade total da infraestrutura
Monitorar endpoints, redes e workloads em nuvem em tempo real é indispensável.
Soluções de EDR (Endpoint Detection & Response) e XDR (Extended Detection & Response) permitem identificar anomalias e comportamentos suspeitos antes que causem impacto operacional. Com dashboards unificados, é possível detectar sobrecargas, vulnerabilidades e tentativas de intrusão em segundos.
Automação com governança
A automação é uma aliada da performance, mas requer controle. Usar Infrastructure as Code (IaC) com políticas de segurança embutidas ajuda a garantir que escalonamentos automáticos não criem brechas de configuração. Além disso, revisões contínuas de permissões e logs evitam que acessos temporários erros mais comuns em períodos de alta demanda se tornem permanentes, um dos erros mais comuns em períodos de alta demanda.
Testes e simulações contínuas
Simular ataques e picos de tráfego antes da Black Friday é uma das formas mais eficazes de antecipar falhas. Testes de carga, exercícios de resposta a incidentes e ensaios de DDoS ajudam as equipes a avaliar a resiliência dos sistemas e a prontidão dos times de segurança. Essas práticas permitem transformar vulnerabilidades em aprendizado, e aprendizado em vantagem competitiva.
