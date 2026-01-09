Siemens lanza solución de metaverso industrial

Dentro del marco del CES 2026, Siemens presentó Digital Twin Composer, un nuevo software para crear entornos de metaverso industrial a escala, permitiendo que las organizaciones apliquen inteligencia artificial industrial, simulaciones y datos físicos en tiempo real, para poder tomar decisiones de forma virtual, eficaz y a gran escala.

La solución facilita a las empresas industriales combinar datos de gemelos digitales en 2D y 3D con información física en tiempo real, para crear una escena visual fotorrealista gestionada y segura, creada con las bibliotecas NVIDIA Omniverse. Así, pueden crear y mantener un entorno de alta fidelidad, en 3D, que contiene todos los aspectos de su producto o producción –tanto virtuales como físicos– a lo largo del ciclo de vida del producto, proceso o instalación.

De acuerdo con Siemens, Digital Twin Composer ofrece información e inteligencia contextualizadas y en tiempo real para que las empresas puedan visualizar, interactuar y realizar iteraciones sobre cualquier producto, proceso o fábrica en su contexto real, antes de su diseño físico o construcción. Por ejemplo, desde el diseño de un nuevo teléfono, hasta un buque cisterna en un astillero, un vehículo eléctrico autónomo o una nueva fábrica.

PepsiCo, por ejemplo, generó gemelos digitales 3D de alta fidelidad de algunas de sus fábricas y almacenes en EE. UU. para simular las operaciones de la planta y la cadena de suministro –de principio a fin– con el fin de establecer una base de referencia del rendimiento. En cuestión de semanas, según compartió Siemens, PepsiCo consiguió optimizar y validar nuevas configuraciones que aumentaron la capacidad y el rendimiento.

Aprovechando Digital Twin Composer de Siemens, NVIDIA Omniverse y visión artificial, PepsiCo puede recrear cada máquina, cinta transportadora, ruta de palés y recorrido de los operarios con máxima precisión. Esta precisión ha permitido usar agentes de IA para simular, probar y perfeccionar los cambios del sistema, identificando hasta el 90 % de los posibles problemas antes de que se produzca cualquier modificación física. Los resultados han sido un aumento del 20 % en el rendimiento en la implementación inicial, y el impulso de ciclos de diseño más rápidos, la validación del diseño de casi el 100 % y reducciones del 10 % al 15 % en los gastos de capital (Capex) al descubrir capacidades ocultas y validar inversiones en un entorno virtual.

“El nuevo Digital Twin Composer hace realidad nuestra visión del metaverso industrial. Ayuda a los fabricantes a superar los retos del dominio de la complejidad, la aceleración de la producción, la reducción de costos y el aumento de la rentabilidad”, afirmó Joe Bohman, vicepresidente ejecutivo de PLM Products, Siemens Digital Industries Software.

“En una era en la que todos los objetos físicos y procesos tendrán un gemelo digital, Digital Twin Composer de Siemens establece un hilo digital que conecta los silos de diseño, ingeniería y operaciones en todo el ecosistema Siemens Xcelerator. Al integrar las bibliotecas NVIDIA Omniverse en Digital Twin Composer, las empresas pueden aprovechar la simulación físicamente precisa en todos sus flujos de trabajo para validar todo su ciclo de vida, desde el diseño del producto hasta la logística de la fábrica en el mundo virtual, antes de comprometer un solo átomo en el mundo real”, dijo Rev Lebaredian, vicepresidente del Omniverso y Tecnología de Simulación de NVIDIA.

Digital Twin Composer forma parte del portafolio de Siemens Xcelerator. Se utiliza para conectar el gemelo digital 3D creado con Siemens Xcelerator a fuentes de datos físicos del mundo real, tales como software de ejecución de fabricación (MES), sistemas de gestión de calidad (QMS), código de controlador lógico programable (PLC) de una máquina o activo industrial, o datos de la internet industrial de las cosas (IIoT) provenientes de un ecosistema abierto de datos de ingeniería. Actualmente, se encuentra en fase de acceso anticipado para clientes seleccionados.