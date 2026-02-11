Gemelos digitales, la infraestructura que puede redefinir la industria

La transformación digital industrial está entrando en una nueva fase en la que los datos, la simulación avanzada y la inteligencia artificial convergen para redefinir la operación empresarial. En ese contexto, el gemelo digital se está posicionando como pieza central de las arquitecturas tecnológicas modernas, permitiendo a las organizaciones experimentar virtualmente antes de ejecutar en el mundo físico.

En México, el 78 % de las empresas manufactureras enfrenta dificultades para integrar nuevas tecnologías sin elevar costos, mientras que el 65 % considera la reducción del tiempo de lanzamiento al mercado como su principal prioridad estratégica, según datos del INEGI.

Manuel Canela Martínez, vicepresidente y country manager de Siemens Digital Industries Software, explicó que “la convergencia entre complejidad, costo y velocidad se ha convertido en el punto neurálgico del desarrollo industrial moderno”, un escenario en el que productos, sistemas y procesos deben ser simultáneamente más inteligentes, personalizados y conectados.

En ese escenario, el gemelo digital –una representación virtual dinámica y precisa de un sistema físico– permite simular escenarios, anticipar fallas, optimizar procesos y acelerar ciclos de innovación. En términos estratégicos, su valor radica en permitir diseñar resultados antes de que ocurran, en lugar de reaccionar ante eventos.

“Al invertir en la construcción de un gemelo digital, las empresas no solo digitalizan procesos: están ampliando la capacidad humana de prever, experimentar y decidir”, señaló Canela. Esto permitirá la colaboración sin fricciones entre dominios tradicionalmente aislados, preservar la continuidad de datos y la automatización inteligente.

El ejecutivo mencionó que, según la Secretaría de Economía de México, las organizaciones que implementan estrategias de digitalización logran mejoras de entre 15 % y 30 % en productividad industrial, lo que permite entrever que la digitalización es ya un mecanismo de competitividad industrial.

De acuerdo con el experto de Siemens, la evolución natural del gemelo digital es su integración dentro de entornos de simulación más amplios, donde plantas completas, cadenas de suministro y sistemas de producción pueden modelarse en tiempo real. Este enfoque, frecuentemente denominado “metaverso industrial”, permite probar miles de iteraciones virtuales antes de realizar cambios físicos en instalaciones o productos.

Canela destacó que estas capacidades permiten planear expansiones de planta, rediseñar procesos o anticipar interrupciones operativas con meses –o incluso años– de anticipación, reduciendo riesgos financieros y operativos.