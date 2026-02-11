Alex - stock.adobe.com
Gemelos digitales, la infraestructura que puede redefinir la industria
En la carrera por acelerar innovación, reducir riesgos operativos y responder a la complejidad industrial, los gemelos digitales comienzan a consolidarse como una tecnología estratégica para convertir las simulaciones en ventajas competitivas.
La transformación digital industrial está entrando en una nueva fase en la que los datos, la simulación avanzada y la inteligencia artificial convergen para redefinir la operación empresarial. En ese contexto, el gemelo digital se está posicionando como pieza central de las arquitecturas tecnológicas modernas, permitiendo a las organizaciones experimentar virtualmente antes de ejecutar en el mundo físico.
En México, el 78 % de las empresas manufactureras enfrenta dificultades para integrar nuevas tecnologías sin elevar costos, mientras que el 65 % considera la reducción del tiempo de lanzamiento al mercado como su principal prioridad estratégica, según datos del INEGI.
Manuel Canela Martínez, vicepresidente y country manager de Siemens Digital Industries Software, explicó que “la convergencia entre complejidad, costo y velocidad se ha convertido en el punto neurálgico del desarrollo industrial moderno”, un escenario en el que productos, sistemas y procesos deben ser simultáneamente más inteligentes, personalizados y conectados.
En ese escenario, el gemelo digital –una representación virtual dinámica y precisa de un sistema físico– permite simular escenarios, anticipar fallas, optimizar procesos y acelerar ciclos de innovación. En términos estratégicos, su valor radica en permitir diseñar resultados antes de que ocurran, en lugar de reaccionar ante eventos.
“Al invertir en la construcción de un gemelo digital, las empresas no solo digitalizan procesos: están ampliando la capacidad humana de prever, experimentar y decidir”, señaló Canela. Esto permitirá la colaboración sin fricciones entre dominios tradicionalmente aislados, preservar la continuidad de datos y la automatización inteligente.
El ejecutivo mencionó que, según la Secretaría de Economía de México, las organizaciones que implementan estrategias de digitalización logran mejoras de entre 15 % y 30 % en productividad industrial, lo que permite entrever que la digitalización es ya un mecanismo de competitividad industrial.
De acuerdo con el experto de Siemens, la evolución natural del gemelo digital es su integración dentro de entornos de simulación más amplios, donde plantas completas, cadenas de suministro y sistemas de producción pueden modelarse en tiempo real. Este enfoque, frecuentemente denominado “metaverso industrial”, permite probar miles de iteraciones virtuales antes de realizar cambios físicos en instalaciones o productos.
Canela destacó que estas capacidades permiten planear expansiones de planta, rediseñar procesos o anticipar interrupciones operativas con meses –o incluso años– de anticipación, reduciendo riesgos financieros y operativos.
Infraestructura estratégica para la competitividad
El country manager de Siemens Digital Industries Software dijo que la expansión de los gemelos digitales no debe entenderse como una tendencia tecnológica aislada, sino como la base de una nueva arquitectura empresarial donde los datos operativos, los modelos virtuales y la inteligencia artificial convergen para formar sistemas predictivos de operación.
“Los gemelos digitales, la IA y el metaverso industrial no son solo nuevas herramientas: son la infraestructura intelectual que nos permitirá navegar un mundo más complejo”, subrayó.
La capacidad de modelar digitalmente operaciones, productos y procesos se convertirá en un diferenciador estructural de competitividad en la segunda mitad de la década, de modo que las organizaciones que construyan hoy sus hilos digitales y plataformas de simulación estarán mejor posicionadas para diseñar el futuro industrial.
La brecha crítica: talento y madurez digital
Manuel Canela Martínez, vicepresidente y country manager de Siemens Digital Industries Software señaló que, a pesar del avance tecnológico, la madurez digital empresarial continúa siendo desigual:
- el 62 % de las organizaciones aún utiliza herramientas digitales sin integración
- el 72 % identifica la falta de capacidades técnicas internas como la principal barrera para avanzar en digitalización.
Este desafío, dijo el ejecutivo, coloca a los líderes de TI frente a una doble responsabilidad:
- construir plataformas tecnológicas avanzadas e
- impulsar el desarrollo de talento capaz de operar modelos de simulación, IA industrial y analítica avanzada.