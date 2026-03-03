Tendências para a arquitetura digital e a inteligência artificial em 2026

A WSO2, fornecedora de softwares abertos para APIs, integração e gerenciamento de identidade, compartilhou algumas tendências que devem orientar a evolução das arquiteturas digitais em 2026.

Segundo Fernando Arditti, VP LatAm da WSO2, as empresas passaram a adotar padrões abertos e arquiteturas modulares, reforçando a necessidade de governança sobre o uso de ferramentas de IA. No Brasil, esse movimento ganha contornos próprios, impulsionando a adoção de arquiteturas mais flexíveis e plataformas capazes de sustentar o crescimento contínuo de soluções baseadas em IA.

Arditti explica que muitas organizações ainda enfrentam o desafio de controlar como colaboradores utilizam sistemas generativos e quais dados são inseridos nessas plataformas, um risco crescente para segurança e conformidade.

“As empresas brasileiras estão percebendo que modernizar não é apenas adotar novas tecnologias, mas criar bases arquiteturais sólidas para escalar IA de forma sustentável. Quando padrões abertos, identidade, integração e APIs trabalham juntos, a inovação deixa de ser episódica e passa a ser contínua”, afirma Arditti.

“Estamos entrando em uma fase em que a arquitetura será o principal fator que viabiliza, ou limita, o potencial da IA”, destaca o executivo. Organizações que priorizarem interoperabilidade, governança e camadas modulares estarão mais preparadas para responder às exigências regulatórias, criar produtos com mais rapidez e acompanhar a velocidade das transformações tecnológicas. Segundo o executivo, “é o alinhamento entre arquitetura e estratégia que permitirá inovar sem interrupções”, ponto que abre espaço para as principais tendências que devem orientar as decisões das empresas em 2026.

A partir dos aprendizados de 2025 e da evolução dos modelos de IA, a WSO2 aponta quatro movimentos estruturais que devem moldar a próxima fase da modernização digital: