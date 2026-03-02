Getty Images/iStockphoto
Microsoft: La IA y los agentes impulsarán a los negocios grandes y pequeños
El AI Tour 2026 se enfocó en la revolución de la Economía de IA y cómo está transformando a las compañías al integrar esas tecnologías en su estrategia y operación.
La IA está evolucionando de ser una herramienta complementaria para convertirse en el motor que redefine cómo se crea valor, y las organizaciones más avanzadas ya están integrándola directamente en el núcleo de su operación, dijo Judson Althoff, vicepresidente Ejecutivo y Chief Commercial Officer de Microsoft, al hablar sobre Frontier Transformation en el AI Tour de la compañía en México.
El reporte señala que la aceleración de la IA está reconfigurando modelos operativos en las industrias, impulsando organizaciones más ágiles, basadas en datos y apoyadas en agentes autónomos. Para Microsoft, estas transformaciones explican el surgimiento de las Frontier Firms.
A nivel global, la adopción de IA alcanzó más del 16 % de la población mundial en la segunda mitad del 2025, aunque en Latinoamérica –incluyendo México, Argentina y Colombia–, el crecimiento ha sido sostenido, aunque a menor ritmo, según el “Global AI Adoption 2025 Report”, que subraya la necesidad de acelerar la adopción práctica de IA en las empresas, especialmente en las pymes, más allá de solo la disponibilidad tecnológica.
Durante el evento, firmas mexicanas como Cemex presentaron sus experiencias con la IA como su LucaBot, un agente de IA desarrollado con tecnología de Microsoft para transformar la forma en que la organización analiza información financiera y operativa. La herramienta permite a los líderes acceder, mediante lenguaje natural, a datos entrenados con más de una década de información y más de 120 indicadores clave de desempeño, lo que fortalece la precisión y agilidad de la toma de decisiones.
Actualmente, el agente es usado por más de 160 ejecutivos, procesa entre 700 y 800 consultas mensuales y se integra de manera natural en los flujos de trabajo de la alta dirección. Cemex informó que el agente ha reducido fricción operativa, y ha permitido acelerar análisis complejos, así como consolidar un modelo de decisión más dinámico y estratégico.
Microsoft señaló que, además de los grandes conglomerados, la IA también está impulsando un nuevo modelo operativo para las pymes. Según el “Work Trend Index Annual Report”, el 45 % de los líderes de pymes a nivel mundial dijeron que expandir la capacidad del equipo con trabajo digital es una prioridad.
Ciberseguridad para la IA
La transición acelerada hacia una economía impulsada por la IA está transformando los entornos digitales a una velocidad sin precedentes, pero también amplía la superficie de ataque. Cifras del estudio “Microsoft Cyber Pulse” señalaron que la IA generativa está reduciendo la barrera de entrada para los atacantes, permitiéndoles automatizar campañas, aumentar el volumen de ataques y personalizarlos con mayor precisión.
Esto, señalaron desde Microsoft, resalta la necesidad de contar con modelos de seguridad integrados desde el diseño, agentes especializados en protección y esquemas de gobernanza adaptados a entornos multinube.
Cyber Pulse destaca que:
- más del 80 % de las empresas Fortune 500 utilizan agentes activos de IA construidos con herramientas low-code/no-code;
- los actores maliciosos ahora pueden lanzar ataques más rápidos y difíciles de detectar gracias a modelos generativos que crean contenido convincente, automatizan scripts y permiten phishing altamente personalizado.
- las defensas basadas en IA se han vuelto indispensables para analizar señales a gran escala y activar respuestas automatizadas en segundos.
- el 29 % de los empleados ya utiliza agentes de IA no autorizados para tareas laborales, lo que evidencia que la adopción está ocurriendo antes de que existan controles adecuados de acceso, protección de datos y cumplimiento.
Frente a este panorama, Vasu Jakkal, vicepresidenta Corporativa de Seguridad, Cumplimiento, Identidad y Gestión de Microsoft, enfatizó que la seguridad es un habilitador crítico para que las organizaciones adopten IA de manera responsable y escalen sus capacidades de forma sostenible.