Microsoft: La IA y los agentes impulsarán a los negocios grandes y pequeños

La IA está evolucionando de ser una herramienta complementaria para convertirse en el motor que redefine cómo se crea valor, y las organizaciones más avanzadas ya están integrándola directamente en el núcleo de su operación, dijo Judson Althoff, vicepresidente Ejecutivo y Chief Commercial Officer de Microsoft, al hablar sobre Frontier Transformation en el AI Tour de la compañía en México.

El reporte señala que la aceleración de la IA está reconfigurando modelos operativos en las industrias, impulsando organizaciones más ágiles, basadas en datos y apoyadas en agentes autónomos. Para Microsoft, estas transformaciones explican el surgimiento de las Frontier Firms.

A nivel global, la adopción de IA alcanzó más del 16 % de la población mundial en la segunda mitad del 2025, aunque en Latinoamérica –incluyendo México, Argentina y Colombia–, el crecimiento ha sido sostenido, aunque a menor ritmo, según el “Global AI Adoption 2025 Report”, que subraya la necesidad de acelerar la adopción práctica de IA en las empresas, especialmente en las pymes, más allá de solo la disponibilidad tecnológica.

Durante el evento, firmas mexicanas como Cemex presentaron sus experiencias con la IA como su LucaBot, un agente de IA desarrollado con tecnología de Microsoft para transformar la forma en que la organización analiza información financiera y operativa. La herramienta permite a los líderes acceder, mediante lenguaje natural, a datos entrenados con más de una década de información y más de 120 indicadores clave de desempeño, lo que fortalece la precisión y agilidad de la toma de decisiones.

Actualmente, el agente es usado por más de 160 ejecutivos, procesa entre 700 y 800 consultas mensuales y se integra de manera natural en los flujos de trabajo de la alta dirección. Cemex informó que el agente ha reducido fricción operativa, y ha permitido acelerar análisis complejos, así como consolidar un modelo de decisión más dinámico y estratégico.

Microsoft señaló que, además de los grandes conglomerados, la IA también está impulsando un nuevo modelo operativo para las pymes. Según el “Work Trend Index Annual Report”, el 45 % de los líderes de pymes a nivel mundial dijeron que expandir la capacidad del equipo con trabajo digital es una prioridad.