La observabilidad es clave para entornos multinube y físicos

En entornos multinube, uno de los puntos críticos con los que batallan las empresas es que los proveedores de nube usualmente proporcionan herramientas excelentes para su propio servicio, pero no para todo el ecosistema mixto de las organizaciones. Sin embargo, las empresas utilizan la nube junto con infraestructuras propias (on-premise), por lo que la necesidad de evolucionar se vuelve imperiosa, y con ella la implementación de una observabilidad total (full stack observability, por su concepto en inglés).

En el pasado, las organizaciones dependían de herramientas de monitoreo aisladas, enfocadas en detectar caídas o alertar cuando un servicio superaba ciertos umbrales de carga. Ese enfoque, aunque funcional, resulta insuficiente frente a arquitecturas dinámicas basadas en microservicios, contenedores y múltiples nubes.

La observabilidad total adopta un enfoque proactivo y predictivo. Se basa en tres pilares: métricas, logs y trazas, integrados mediante analítica avanzada y capacidades de inteligencia artificial (AIOps). El objetivo ya no es solo detectar incidentes, sino entender por qué suceden, cómo prevenirlos y cómo optimizar el rendimiento antes de que el usuario lo perciba.

El desafío del entorno híbrido El problema de fondo es la falta de visibilidad en infraestructuras cada vez más dispersas. Gartner predice que el 90 % de las organizaciones adoptarán un enfoque de nube híbrida hacia 2027, lo que significa que los datos, las cargas de trabajo y los sistemas críticos estarán distribuidos en distintas plataformas y, en muchos casos, bajo diferentes modelos de gobernanza. Esto complica la detección de fallos, encarece la operación y dificulta la respuesta ante incidentes. Los equipos de TI terminan reaccionando ante síntomas sin entender las causas, y los costos se disparan por falta de información integrada. La observabilidad total implica que una solución permita visibilidad completa, despliegues híbridos, capacidades de auto-descubrimientoby habilidad de detectar anomalías anticipadamente, de acuerdo con lo que apunta la consultora Gartner.

El nuevo mapa de la observabilidad La observabilidad también se ha convertido en una herramienta de gestión financiera del entorno tecnológico. De acuerdo con diversas fuentes, las empresas que integran observabilidad en sus procesos de gestión de TI logran reducir en promedio 30 % los costos ocultos de operación, y hasta 40 % los tiempos de resolución de incidentes. Esa relación directa entre visibilidad y eficiencia explica por qué los CIO la están colocando en el centro de sus estrategias para 2025 y más allá. La observabilidad se ha convertido en una pieza fundamental para garantizar la continuidad de negocio y la experiencia digital del cliente. Sin visibilidad total, las empresas quedan expuestas a fallas que pueden afectar operaciones críticas y generar pérdidas económicas y reputacionales.