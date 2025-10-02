Agentes de IA, nueva frontera en la transformación financiera

La implementación efectiva de la inteligencia artificial en bancos y aseguradoras no se limita a sumar herramientas, ya que implica visión estratégica, gobernanza de datos, capacitación al talento humano y alineación con principios éticos y regulatorios.

En este aspecto, las organizaciones del sector financiero han iniciado su camino de IA a través de interfaces conversacionales con el cliente. Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre un chatbot de flujo rígido (por ejemplo: "si quieres crédito, presiona 1”) y un asistente conversacional inteligente, capaz de comprender lenguaje natural y conectar con datos en tiempo real para tomar decisiones.

Ejemplos como los sistemas de voz o las citas automatizadas muestran un primer nivel de adopción. Pero el verdadero valor se manifiesta cuando estas herramientas se integran con sistemas core y modelos de datos empresariales. De lo contrario, lo que se experimenta es una versión glorificada de una respuesta de voz interactiva (IVR) con voz sintética.

Peter Kroll

La nueva frontera Según un reporte de Gartner, la IA con agentes resolverá de manera autónoma el 80 % de los problemas comunes de servicio al cliente, sin intervención humana, para 2029. Esto no implica desplazar al personal, sino permitir que se concentre en resolver casos complejos o de alto valor, mientras la IA resuelve los casos rutinarios. Por tal motivo, las herramientas de IA, además de responder preguntas, deben ejecutar acciones y tomar decisiones dentro de un marco definido, como es el uso de agentes para la cobranza automatizada y negociación de pagos vencidos, donde el sistema pueda interactuar con el cliente, analizar su historial, proponer esquemas de pago y registrar acuerdos. Con IA y asistentes inteligentes, los bancos están en la posibilidad de realizar análisis crediticios en tiempo real al combinar big data, historial de pagos, comportamiento digital y datos alternativos para determinar la solvencia con mayor precisión. Además, reduce el tiempo de aprobación, ya que los asistentes virtuales pueden precargar formularios, validar identidad mediante biometría y ofrecer preaprobaciones en minutos, aunado a la personalización de productos financieros al ajustar tasas, plazos y montos según la capacidad de pago y comportamiento financiero del cliente.