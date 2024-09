La inteligencia artificial y su impacto en el futuro de la inteligencia del negocio

Pocas semanas atrás, MicroStrategy celebró su evento MicroStrategy World Buenos Aires Edition, que contó con la participación de Phong Le, presidente y CEO de MicroStrategy. El ejecutivo brindó una perspectiva sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA), la inteligencia de negocios (BI, por sus siglas en inglés) y bitcoin.

En su conferencia magistral, "Let the Data Lifeblood Flow & Bitcoin for Corporations and Government", Phong Le presentó su visión sobre cómo las soluciones de la firma, como MicroStrategy ONE, impulsan la gestión de la información en las organizaciones a través de la integración de IA y BI. Subrayó, asimismo, la importancia de la gobernanza, el cumplimiento normativo y los aspectos legales, destacando que "la clave para lograr organizaciones de alto rendimiento es implementar respuestas cada vez más rápidas y eficientes".

La compañía ha estado presente en la evolución de la inteligencia de negocios y el análisis de datos. Durante las presentaciones, como la de Mariano Urman, director de Ingeniería de Ventas para LATAM, se reforzó cómo la IA es “una herramienta transformadora para el análisis de datos y la toma de decisiones, que apunta a personalizar la información como nunca antes”.

El CEO de MicroStrategy se encargó de indicar, en este sentido, que el diferencial de esta tecnología es la capacidad de simplificar la gran cantidad de información disponible para los usuarios: “El problema actual de la IA es que brinda un exceso de información cuando necesitamos menos, pero que sea más relevante”, resaltó.

Asimismo, realizó una reflexión sobre cómo la inteligencia de negocios ha evolucionado desde los sistemas de apoyo a las decisiones (DSS), hasta la visualización de datos, aunque esto último “no ha resuelto problemas reales, pero sí ha creado una dependencia a gráficos superficiales”, enfatizó. La idea –según explicó– es “volver a las bases y apoyar certeramente la toma de decisiones, evitando la mera presentación de datos”.

Dentro de este marco se lanzó "Streaming Intelligence", un concepto que utiliza IA para proporcionar información personalizada y relevante a cada usuario en tiempo real. Para Phong Le, “no hay precedentes de esa solución porque no es BI, tampoco DSS. Probablemente se acerque a DSS, pero es, en efecto, algo nuevo que trae todo junto”, pero sin descuidar aspectos como la seguridad y la confiabilidad.

La firma también presentó Auto Bot, una solución de IA que utiliza lenguaje natural para brindar información más profunda en segundos, con el eje en la democratización del uso de la analítica de datos.