La inteligencia artificial reconfigura los roles de trabajo humanos

La narrativa en torno a la inteligencia artificial ha estado marcada por la preocupación sobre su posible impacto en el empleo, pero una lectura más precisa apunta a un fenómeno distinto. La inteligencia artificial generativa no provocará un desempleo generalizado. Lo que sí está ocurriendo es la sustitución de tareas repetitivas y de procesamiento de información dispersa, funciones que tradicionalmente han sido realizadas por grandes equipos operativos en diversas industrias.

En sectores como la consultoría estratégica, por ejemplo, durante décadas se ha trabajado con grupos numerosos de colaboradores junior cuya labor se concentra en investigar, recopilar datos públicos, consultar bases internas, hacer cálculos y estructurar informes preliminares. La conocida “talacha” (como se dice en México) de investigación y búsquedas que constituye el primer filtro analítico de un proyecto.

Ese componente es, precisamente, el que hoy la IA puede ejecutar con gran velocidad y precisión. Gracias a su capacidad para analizar contenido, consolidarlo y devolver síntesis operativas, la primera fase de un estudio de mercado o un análisis de entrada a un nuevo país puede completarse de forma automatizada, desplazando la carga de trabajo mecanizado.

Sin embargo, cuando es necesario interpretar escenarios, construir hipótesis, definir estrategias o responder a situaciones complejas, la tecnología deja de ser suficiente. En ese punto entra la guía humana; es decir, personas capaces de dialogar con la IA para evaluar sus propuestas, ajustarlas y conducir el proceso hacia conclusiones alineadas con los objetivos del negocio. Es un modelo en el que la inteligencia artificial colabora, pero no sustituye. El humano sigue siendo quien decide y entrega el producto final.

Este tránsito exige nuevas habilidades. La IA aprende, pero el humano también debe enseñarse a usarla. La calidad de lo que se obtiene depende de la calidad de las preguntas, del criterio para interpretar salidas y del juicio para decidir qué se adopta y qué se descarta.

Esa necesidad de adaptación explica por qué, incluso en sectores altamente tecnificados como el de la consultoría, existe inquietud ante procesos de reestructuración recientes, como se reportó en la agencia de noticias Reuters, ya que varias firmas han iniciado ajustes de personal. Esto es algo que puede generar alarma pública, pero es un factor histórico y se presenta en todos los sectores productivos en cada transformación tecnológica, especialmente desde la digitalización acelerada de la economía global.

En este contexto es donde el análisis sobre el impacto laboral de la IA adquiere una nueva capa de interpretación, ya que su efecto no sólo se refleja en la automatización de tareas, sino en la redefinición de cómo se genera valor dentro de las organizaciones. A diferencia de otras olas tecnológicas, esta no introduce únicamente nuevas herramientas, sino una reconfiguración profunda de roles, funciones y capacidades humanas.

Para potenciar la IA es necesario primero mirar a la gente

En Recursos Humanos, el cambio ya es físicamente visible. Según un informe de Gartner, el 26 % de los responsables de esta área ya adoptan un modelo operativo “AI-first” para su función y la consultora estima que, hacia 2028, más del 20 % de las aplicaciones del lugar de trabajo incorporarán algoritmos de personalización impulsados por IA.

Estos avances demuestran que los agentes inteligentes no son promesas futuras: hoy participan en procesos de reclutamiento, elaboración de descripciones de puesto y, mediante chatbots, en la atención diaria hacia el colaborador, donde actúan como un primer asistente operativo.

En paralelo, estudios globales coinciden en que alrededor del 40 % de la fuerza laboral necesitará capacitarse en los próximos tres años debido a la introducción de IA, pero es importante resaltar que esta tecnología aún no domina espacios como la intuición, la creatividad, la empatía y la interpretación contextual, ni reemplaza el juicio ético. Estos elementos son los que dan sentido a la información y permiten convertir el análisis en decisiones.

Aunque la IA puede realizar investigaciones o procesar facturas, el verdadero futuro del trabajo se ubica en un escenario donde la inteligencia artificial amplifica la capacidad humana, pero no la reemplaza; donde las máquinas aportan velocidad y precisión, y las personas contribuyen con criterio, propósito y dirección. El humano continúa siendo el guía, y la IA, una herramienta poderosa para que ese liderazgo sea más efectivo.

Peter Kroll es country manager de Novacomp en México. Cuenta con más de 30 años de experiencia en consultoría y transformación de negocios. Se ha enfocado en diversas industrias como la automotriz, aeronáutica y farmacéutica, así como en el sector financiero y el desarrollo de software, aplicaciones, inteligencia artificial e innovación. Es ingeniero en Sistemas y Computación por la Universidad de Hamburgo en Alemania y cuenta con Executive Training Programs (MBA) de las escuelas de negocios Kellogg, en Northwestern University (Chicago) e INSEAD (Fontainebleau).