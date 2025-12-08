La IA redefinirá la gestión de personas en América Latina en 2026

América Latina está acelerando el uso de inteligencia artificial en la gestión de personas, lo que está transformando cómo las organizaciones atraen, desarrollan y cuidan su talento. Entre el 45 % y el 50 % de los departamentos de Recursos Humanos en la región ya utilizan inteligencia artificial (IA), cifra que supera a Estados Unidos (26 %) y se acerca a Europa (46 %). Estos son datos del estudio “Tendencias en HR 2026: Las 6 claves que la IA está redefiniendo en la Gestión de Personas”, presentado por la empresa de software de recursos humanos, Buk.

Además, 67 % de las grandes empresas latinoamericanas ha incrementado su adopción de IA en los últimos dos años, según IBM (2024), lo que refleja un enfoque pragmático para resolver retos inmediatos en reclutamiento, aprendizaje y desempeño.

Este avance ocurre en un contexto complejo. El Banco Mundial estima que solo la mitad de los empleos en la región puede beneficiarse directamente de la IA por las brechas de infraestructura y habilidades digitales. A su vez, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula que 84 millones de empleos están expuestos a la automatización, lo que, señalan desde Buk, aumenta la urgencia de impulsar estrategias de reskilling y modelos de desarrollo más ágiles.

"La IA no está reemplazando el rol de Recursos Humanos; lo está ampliando. Hoy las áreas encargadas de atraer y cuidar al talento dentro de las organizaciones combinan datos, predicción y diseño organizacional como nunca antes. Las empresas que entienden e integran estas tendencias no solo elevarán su productividad, sino que construyen culturas más justas, transparentes y preparadas para el futuro", destaca Andrés Gómez, country manager de Buk México.