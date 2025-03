Liderazgo ágil, IA y datos revolucionan la gestión de personas

La transformación en el área de Recursos Humanos es constante. Con el auge del uso de la inteligencia artificial, la llegada de la generación Z al mercado laboral, las nuevas oleadas de beneficios y tantas novedades y demandas diarias, el 2025 da señales de ser un año lleno de cambios. Las prácticas tradicionales se están repensando, y es hora de poner en práctica tendencias que ya están cambiando la forma en la que trabajamos.

El liderazgo, por ejemplo, ya no se trata de jerarquías rígidas y control vertical de arriba hacia abajo. Ahora es necesario centrarse en modelos más flexibles y colaborativos, pero aún queda camino por recorrer. El estudio de Gartner “Top 5 priorities for HR leaders in 2025” reveló que los programas actuales de desarrollo de líderes aún no están a la altura de los cambios. Según los encuestados, el 76 % de las organizaciones han actualizado significativamente sus programas de desarrollo de liderazgo; sin embargo, solo el 36 % de los líderes de RR.HH. consideran que estos programas son efectivos.

Para el futuro, es fundamental preparar líderes altamente adaptables, ágiles y conectados al mundo digital. Estos nuevos líderes deben estar preparados para dar a los equipos más autonomía y fomentar un sentido de propósito compartido. Es importante destacar la agenda de human skills, en la que, además de las habilidades técnicas, es fundamental desarrollar y priorizar habilidades como la inteligencia emocional, la empatía y la capacidad de inspirar a las personas en un entorno de cambio constante.

Todo este escenario se vuelve aún más desafiante cuando pensamos en las relaciones entre diferentes generaciones que trabajan en el lugar de trabajo. Cada generación tiene sus particularidades y visiones del mundo, y el profesional de RR.HH. necesita comprender, responder y hacer converger estas diferencias en favor de una mejor convivencia entre las personas para lograr un mejor desempeño empresarial.

Una mirada especial a los beneficios también debe estar en la agenda de RR.HH. en 2025. Hoy, especialmente los más jóvenes, buscan empresas que tengan iniciativas de bienestar, oportunidades de desarrollo y ventajas alineadas con los valores y objetivos de cada individuo.

Con la diversidad de generaciones, habilidades, demandas y necesidades diferentes que entran en juego en la rutina de recursos humanos, es esencial tener coherencia en el enfoque para desarrollar, evaluar y reconocer a los empleados. Es muy importante que, desde RR.HH., estén al tanto de las novedades, preste atención a los procesos y actúe en consecuencia de forma humana.

Pasando al tema de la tecnología, en 2024 vimos el avance del uso de la inteligencia artificial en nuestra vida diaria; en 2025, la expectativa es que su aplicación madure aún más. Las herramientas de inteligencia artificial pueden automatizar tareas rutinarias, como la asistencia de bots de chat para responder preguntas de los empleados. Esto libera a los profesionales del área de RR.HH. para centrarse en acciones estratégicas que realmente agreguen valor a la empresa. Aprovechar el potencial de la IA requiere que RR.HH. adopte la tecnología de forma proactiva, integrando herramientas innovadoras para aumentar la eficiencia, mejorar las decisiones y ofrecer una experiencia más interesante para las personas.

Los datos son el combustible de la IA, por lo que el uso de datos en RR.HH. debe ser cada vez más estratégico. Trabajar con análisis de datos no es un diferenciador, sino una necesidad. Saber utilizar la información para predecir tendencias, mejorar las estrategias de gestión y cuidar el bienestar de las personas es fundamental. El uso de datos, en RR.HH. y otras áreas, pasa por tres pasos importantes:

primero por aculturación y aprendizaje , junto con la formación de líderes en el uso de datos;

, junto con la formación de líderes en el uso de datos; segundo por democratización , haciendo que estos datos sean de autoservicio, con paneles de control para uso de los gestores autorizados a utilizarlos; y

, haciendo que estos datos sean de autoservicio, con paneles de control para uso de los gestores autorizados a utilizarlos; y por último, difusión, junto con el área de gobierno, de una cultura data driven (impulsada por datos) en la empresa.

Pero aquí es importante hacer una salvedad: independientemente del auge de la IA, la conexión humana sigue siendo primordial; de hecho, gana aún más importancia.

Deepa Vohra Bahl (coach, mentora y mediadora, y miembro de ICF, Forbes Coaches Council) destaca que, dado que muchas tareas son asumidas por la IA, la inteligencia emocional será una habilidad clave para los líderes. La empatía, la adaptabilidad y la capacidad de crear buenas relaciones serán fundamentales para cualquiera que quiera generar confianza y un ambiente de pertenencia para sus equipos, incluso en un mundo cada vez más digital.

Por último, no podemos olvidarnos de hablar de la planificación, que sigue siendo la base del éxito de RR.HH. Es fundamental organizar el calendario, entendiendo las principales fechas relacionadas con pagos, impuestos y requisitos legales. Esta postura preventiva reduce los riesgos, garantiza operaciones fluidas y permite a RR.HH. centrar sus esfuerzos en estrategias que impulsen el crecimiento de la empresa.

Con tantos cambios ocurriendo, aprender y adaptarse continuamente es primordial en la agenda de RR.HH. Esta es la manera en que los profesionales de RR.HH. afronten los retos del futuro y ayuden a sus equipos a alcanzar su máximo potencial.

Fernando Sollak es director de Relaciones Humanas de TOTVS. Tiene más de 16 años de experiencia profesional en liderazgo de RR.HH. en grandes empresas multinacionales del segmento de tecnologías de la información en Brasil, como TOTVS y Bematech. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Federal de Paraná (UFPR), con posgrado en Marketing Empresarial por la misma institución y MBA en Recursos Humanos por la Fundação Instituto de Administração (FIA/USP). Tiene un posgrado en Dinámica de Grupos de la Sociedad Brasileña de Dinámica de Grupos (SBDG) en colaboración con la Faculdade Monteiro Lobato (FATO) y ha completado una especialización en Relaciones Laborales y Sindicales de Wilson Cerqueira Consultores Associados (WCCA). También está certificado como coach de liderazgo por Crescimentum y ha participado en programas de formación en liderazgo en la Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fundação Dom Cabral (FDC), Insper, Hyper Island, Bossa.etc y HSM.

Robson Campos es director de productos para RR.HH. de TOTVS, y lidera la dirección estratégica de estas soluciones de la empresa. Con más de 20 años de experiencia en TOTVS, ha trabajado en diversas áreas y en todas las etapas que involucran el ciclo de vida del producto (Desarrollo, Calidad y Soporte) en diferentes segmentos. Es licenciado en Tecnologías de la Información por el Centro Universitário Newton Paiva y posgrado en Gestión de Personas por la Fundação Dom Cabral.