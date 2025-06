La gestión de RR.HH. precisa una digitalización avanzada

Para muchas empresas medianas, contar con un ERP o un software de nómina ya es sinónimo de que han completado su transformación digital, sin tener en cuenta si todavía dependen de procesos híbridos –como el uso combinado de Excel con sistemas heredados u obsoletos–, lo que deriva en errores, pérdida de tiempo y decisiones basadas en la intuición en lugar de en datos.

"El desafío ya no es adoptar tecnología, sino optimizar su uso", comentaron desde VenturesSoft, empresa dedicada al desarrollo de tecnología en la nube para la gestión del Capital Humano. Allí es donde emerge la próxima ola de eficiencia: integraciones inteligentes, automatización de alto impacto y análisis predictivo.

3. Datos que no generan valor: Actualmente, son pocos los líderes de RR.HH que utilizan herramientas de análisis de datos para tomar decisiones. La mayoría sigue confiando en reportes estáticos o en la intuición, señalaron desde VenturesSoft. Las consecuencias de eso pueden ser brechas salariales invisibles, habilidades clave no identificadas y rotación de talento evitable.

Características que redefinen la gestión del talento

1. Interoperabilidad total: sistemas que “hablan el mismo idioma”. Las empresas líderes están migrando hacia plataformas integrales que unifican nómina, reclutamiento, control de tiempos y desempeño, con integración nativa a ERP corporativos y herramientas colaborativas. La alternativa más eficiente, afirmaron desde VenturesSoft, es adoptar soluciones integrales para RR.HH., nómina y tiempos, evitando la complejidad de múltiples sistemas.

2. Automatización que empodera y agiliza. Las soluciones modernas permiten autorizaciones directas de vacaciones y permisos por parte de líderes de equipo, con validaciones automáticas de políticas y saldos. Igualmente, una gestión de ausentismos en tiempo real, alertando a RR.HH. solo ante patrones de riesgo, como ausencias recurrentes en un mismo departamento. "Cuando los flujos de trabajo están correctamente parametrizados y automatizados, los departamentos de RR.HH. pueden reducir hasta un 60 % sus cargas administrativas, eliminando correos, hojas de cálculo y aprobaciones manuales", señaló Mirelle Kramis.

3. Inteligencia predictiva, el secreto para retener talento. Más allá de dashboards estáticos, los algoritmos predictivos permiten identificar equipos con alta probabilidad de rotación, detectar habilidades que serán críticas en el futuro y anticipar demandas estacionales de personal.

“Hoy, el debate ya no gira en torno a si digitalizar o no, sino sobre cómo llevar la tecnología al siguiente nivel. En empresas consolidadas, el verdadero retorno de inversión (ROI) no está en adquirir más software, sino en lograr que los sistemas actuales trabajen de forma integrada y eficiente”, afirmaron desde VenturesSoft. "Cuando la tecnología colabora, las personas alcanzan su máximo potencial", destacaron.