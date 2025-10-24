Mayor conciencia de ciberseguridad para avanzar hacia una resiliencia real

El “Mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad” es una iniciativa que busca aumentar la conciencia sobre la protección de datos, destacando acciones que tanto individuos como empresas pueden adoptar, especialmente en un entorno saturado de vulneraciones a los datos y ataques cibernéticos a gran escala, como el actual.

En la edición 2025, el tema es “Protégete en línea”. La campaña, liderada por la National Cybersecurity Alliance, se enfoca en cuatro pasos sencillos para fortalecer la seguridad digital:

Usar contraseñas seguras y un gestor de contraseñas;

Activar la autenticación multifactor;

Reconocer y reportar estafas;

Mantener el software actualizado.

Además de estas recomendaciones básicas, en Veeam consideramos que es urgente elevar la conciencia general sobre el tema. Esto implica ir más allá de reforzar la cultura de seguridad, capacitar a los equipos en todas las áreas y mantener actualizadas las políticas de protección de datos, para encaminarse hacia una resiliencia radical. Esto es urgente, sobre todo ante la persistente amenaza del ransomware.

Según el “Reporte de Tendencias de Ransomware y Estrategias Proactivas 2025”, de Veeam, el 59 % de las empresas en Latinoamérica sufrieron entre dos y tres ataques de ransomware el año pasado, y una de cada cinco experimentó cuatro o más. A pesar de ello, no todas las organizaciones están invirtiendo lo necesario en una protección que cubra todos los posibles frentes.

El reporte de Veeam indica que el 97 % de las empresas de la región aumentaron sus presupuestos para tecnologías de prevención para la seguridad cibernética el año pasado, pero el porcentaje de las que lo hicieron para tecnologías de recuperación, como los respaldos, fue 94 %. Esta brecha puede abrir la puerta a vulnerabilidades críticas en el desarrollo de la resiliencia; de hecho, el 96 % de los ataques en Latinoamérica comprometieron repositorios de respaldo, lo que habla del gran riesgo que se corre.

Los CIO y CISO deben equilibrar los presupuestos de prevención y recuperación, entendiendo que descuidar la recuperación de datos es sumamente peligroso.