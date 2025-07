Las amenazas de hoy necesitan responsabilidad corporativa

La responsabilidad de la seguridad cibernética y la resiliencia de datos no puede seguir recayendo sólo en los directores de Seguridad de la Información (CISO, por sus siglas en inglés).

Nuevas regulaciones de la Unión Europea, como la Directiva sobre Seguridad de Redes y Sistemas de Información (NIS2) –en fase de transposición– y la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) –aplicable desde el pasado enero–, están modificando el modus operandi de los negocios latinoamericanos en cuanto a su relación con la seguridad cibernética y la resiliencia operativa. Esto es así fundamentalmente en el caso de las organizaciones que mantienen relaciones comerciales con las empresas europeas, pero el aprendizaje está ahí para quien desee tomarlo.

Leyes como NIS2 y DORA priorizan la responsabilidad corporativa, incluyendo a todo el equipo directivo. Hoy por hoy, dada la complejidad por la que atraviesan los negocios, es importante que los Consejos de Administración estén debidamente capacitados colectivamente sobre las ciberamenazas, pues enfrentan la responsabilidad de cualquier incidente de seguridad cibernética que ocurra bajo su supervisión y, si están supeditados a dichas reglamentaciones, podrían ser multados a título individual –junto con toda la organización– en caso de incumplimiento.

Las prioridades están cambiando

Con todo y el escenario retador, la conciencia sobre la responsabilidad corporativa sigue estando demasiado baja. Esto no quiere decir que falte aceptación, pero sí que los altos ejecutivos no están actuando con la suficiente rapidez para ponerse al día. La urgencia es evidente, pues de nada sirve ser conscientes de un concepto si no se toman medidas. Entonces, ¿qué necesitan cambiar para ponerse al día?

Las nuevas regulaciones marcan el inicio de una nueva era de responsabilidad corporativa, que se consagra a un nivel nunca visto en seguridad cibernética. Y con razón. En los últimos 20 años, prácticamente todas las funciones empresariales se han digitalizado, dando lugar a una creciente fuente de datos que las organizaciones deben gestionar y, aún más importante, proteger. La ciberseguridad se ha convertido en un resultado empresarial vital, tan importante como cualquier aspecto comercial, por lo que, naturalmente, debería ser competencia de la alta dirección.

Aunque la legislación vigente formaliza lo que debería estar pasando en las empresas, lo cierto es que, para muchos, la seguridad cibernética y la resiliencia siguen relegadas a un segundo plano (de hecho, históricamente, la alta dirección ha dejado la ciberseguridad en manos de los equipos de Seguridad) y, a veces, su valor de negocio puede ser difícil de apreciar. Con todo, ser más resilientes y capaces de recuperarse más rápidamente minimizará el daño que sufren las organizaciones, en términos de precio de las acciones, ingresos y confianza de los clientes.

A medida que la alta dirección se capacite más sobre el tema gracias a este tipo de regulaciones, los beneficios a largo plazo deberían ayudar a ajustar las prioridades, además de la presión adicional que supone el incumplimiento.