carloscastilla - Fotolia
Nuevo dispositivo de almacenamiento inmutable para entornos perimetrales
Object First lanzó Ootbi Mini para brindar mayor seguridad y menor complejidad para oficinas remotas, sucursales y pequeñas empresas que utilizan Veeam, así como el nuevo Ootbi Honeypot para detección temprana de ciberamenazas.
La empresa de almacenamiento para Veeam, Object First, anunció su nuevo dispositivo compacto Ootbi Mini, que ofrece almacenamiento inmutable para oficinas remotas, sucursales, entornos perimetrales y pequeñas empresas. Disponible en capacidades de 8, 16 y 24 terabytes (TB), el dispositivo ofrece la seguridad, simplicidad y potencia de nivel empresarial de Object First en una torre de escritorio que no requiere un centro de datos tradicional para proteger los datos de respaldo locales de Veeam contra la amenaza del ransomware.
Basado en los principios de confianza cero, Ootbi (Out-of-the-Box Immutability) Mini ofrece inmutabilidad absoluta, lo que significa que nadie, ni siquiera un administrador, puede modificar el firmware, el sistema operativo, la capa de almacenamiento o los datos de respaldo.
Ootbi Mini cuenta con la misma protección contra ransomware, interfaz intuitiva e integración sencilla con Veeam que el resto de la línea Ootbi, sin necesidad de conocimientos especializados en seguridad. Está disponible tanto como compra de capital (CapEx), como por suscripción basada en consumo. Ya se puede ordenar, con entregas a partir de enero de 2026.
La empresa también anunció Honeypot, un sistema de alerta temprana de ciberamenazas dirigidas a Veeam Backup and Replication (VBR). La versión 1.7 de Ootbi Honeypot permite, con sólo dos clics, desplegar un entorno VBR señuelo en una parte segmentada y segura de Ootbi, actuando como un sistema de alerta. Si se detecta actividad sospechosa, envía alertas de inmediato a través del canal preferido del cliente. Está disponible sin costo para los clientes actuales de Ootbi que usen la versión 1.7.
Adicionalmente, se lanzó el programa Beta de Fleet Manager, una aplicación basada en la nube que permite a los clientes monitorear toda su flota Ootbi desde un solo panel. Fleet Manager ofrece organización personalizada de clústeres, con monitoreo y reportes detallados de los dispositivos Ootbi. Los usuarios pueden ver un desglose completo de su infraestructura, incluyendo estado del hardware y uso. Los clientes actuales interesados en participar pueden registrarse aquí.
“Nuestra misión es hacer que los respaldos a prueba de ransomware sean simples, potentes y accesibles para cada usuario de Veeam”, dijo David Bennett, CEO de Object First. “Con el lanzamiento de Ootbi Mini, cualquier organización, en cualquier ubicación puede tener inmutabilidad de nivel empresarial en un formato compacto. La nueva función Honeypot lleva la resiliencia cibernética un paso más allá al ofrecer alertas tempranas de amenazas, mientras que Fleet Manager simplifica el monitoreo y la gestión de las implementaciones Ootbi. Estas innovaciones refuerzan nuestro compromiso de ofrecer una solución de respaldo segura, simple y resiliente para los clientes de Veeam”, concluyó.