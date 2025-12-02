Alex - stock.adobe.com
La nueva versión de Veeam Data Platform también viene física
Veeam presentó la versión 13 de su plataforma, que ahora puede pedirse como appliance. La empresa, que creció 32% interanual en América Latina en el 3Q 2025, espera crear un centro de comando inteligente en 2026 para gestionar la seguridad de los datos frente a la IA, gracias a la adquisición de Securiti AI.
La versión 13 de Veeam Data Platform apunta a seguir mejorando la ciberresiliencia de las empresas, pero también a optimizar los costos de administración, actualización y seguridad en la protección inteligente de datos. Así lo aseguró Dmitri Zaroubine, director de PreVentas para LATAM en Veeam, quien señaló, durante la presentación de la nueva versión, que la plataforma ahora también está disponible como appliance, lo que hace posible, por ejemplo, instalar dos de ellos en centros de datos o ubicaciones distintos para permitir la alta disponibilidad de los respaldos en caso de una interrupción.
Zaroubine explicó que uno de los grandes diferenciadores de Veeam es la recuperación fluida de la información en entornos físicos, virtuales y en la nube, garantizando que los datos de las organizaciones estén siempre seguros, disponibles y sean confiables. Esta especie de portabilidad se ha vuelto una característica crítica.
“Eso quiere decir que yo puedo, independientemente de dónde guardé mis datos o dónde los creé, recuperarlos y usarlos en cualquier otra plataforma. Por ejemplo, puedo recuperar una máquina virtual de VMware y hacerla correr en Nutanix o en la nube, y devolver todo eso cuando sea cómodo para la organización”, destacó.
Gracias a un amplio modelo de integración de hipervisores, nuevas capacidades de seguridad y funciones inteligentes basadas en IA –como obtener fácilmente reportes de los respaldos o mejorar scripts–, se espera que Veeam Data Platform v13 ayude a las organizaciones a anticiparse a las amenazas, elimine la dependencia de un solo proveedor y mantenga los datos siempre disponibles, recuperables y listos para las cargas de trabajo del futuro, y frente a las amenazas en evolución.
“Con Veeam Data Platform v13, redefinimos el estándar de resiliencia de datos. (…) La v13 marca un hito para el futuro de los datos y la ciberresiliencia, y sienta las bases técnicas para la siguiente etapa de Veeam: una plataforma unificada de control de datos e IA que integra protección, seguridad, gobernanza y confianza en la IA en una experiencia inteligente”, afirmó el CEO de Veeam Software, Anand Eswaran.
La nueva versión de Veeam Data Platform ya está disponible a través de la red global de socios, revendedores y distribuidores autorizados de Veeam.
Expectativa por la adquisición de Securiti AI
Por otro lado, Mauricio González, vicepresidente de América Latina y Caribe para Veeam Software, habló del desempeño de la compañía durante este año. Actualmente, la empresa cuenta con 550 mil clientes a nivel global, en tanto que, a nivel de América Latina, crecieron 32 % año con año en el tercer trimestre de 2025.
“Uno de los segmentos donde hemos crecido mucho en negocio ha sido la protección de datos en plataformas como Office 365, con nuestra nueva solución de VDC de SaaS, para proteger diferentes workloads. Hoy en día, tenemos más de 23 millones y medio de cajas de Office 365 protegidas, junto con SharePoint y toda la suite de Microsoft”, indicó.
Con respecto a la adquisición de Securiti AI, anunciada en octubre pasado, Dmitri Zaroubine dijo que esperan combinar la tecnología de gestión de posturas de seguridad de datos de la empresa con las capacidades de Veeam para crear un centro de comando inteligente que llaman Safe AI. Este centro permitirá “ofrecer a la organización toda la estructura de governance y compliance para administrar y entregar datos confiables, seguros y protegidos”, destacó el ejecutivo. Se espera que la adquisición se complete en los próximos meses.
Novedades de Veeam Data Platform v13
Las principales innovaciones de la nueva versión incluyen:
- Recon Scanner 3.0 integrado para análisis forense: Directamente, en la versión Premium de la plataforma, para ofrecer mayor visibilidad operativa de amenazas en tiempo real. Detecta comportamientos sospechosos de adversarios en endpoints monitorizados; ofrece una bandeja de entrada de priorización consolidada con toda la actividad sospechosa; se integra con Veeam ONE Threat Center para análisis en tiempo real y visualización de amenazas en los paneles de seguridad y con Microsoft Sentinel, que correlaciona su información con señales de amenazas más amplias. Además, recopila datos forenses de entornos Veeam y relaciona los hallazgos con el marco MITRE ATT&CK para obtener contexto de amenazas. Próximamente, estará disponible para los socios de Veeam Cloud & Service Provider (VCSP).
- Agente de IA de análisis de malware: Detecta, clasifica e informa automáticamente sobre malware y actividad sospechosa, brindando inteligencia práctica y remediación guiada.
- Seguridad, identidad y controles de acceso: El acceso con privilegios mínimos y la autenticación centralizada mediante SSO basado en SAML reducen la exposición y agilizan el acceso seguro.
- Inmutabilidad por default para cumplir con las mejores prácticas contra el ransomware y proteger los puntos de recuperación de modificaciones no autorizadas.
- Integraciones de seguridad e ITSM: Se integra profundamente con las principales plataformas de seguridad y operaciones de TI, incluidas CrowdStrike, Palo Alto Networks, Splunk y ServiceNow.
- Recuperación instantánea de cargas de trabajo críticas directamente en Microsoft Azure: Esto permite una restauración rápida con un entorno de sala limpia segura para validar la capacidad de recuperación y minimizar el tiempo de inactividad.
- Cobertura de hipervisor ampliada: Soporte para Scale Computing HyperCore ya disponible, con plataformas adicionales que incluyen HPE Morpheus VM Essentials, Citrix XenServer, XCP-ng y más próximamente. Se prevé que, en 2026, la plataforma también sea compatible con la virtualización de Red Hat OpenShift, basándose en la compatibilidad existente a través de Veeam Kasten, y se implemente API de integración universal de hipervisores, un marco de integración estandarizado para que cualquier proveedor de hipervisores pueda integrarse de forma nativa con Veeam.