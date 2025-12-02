La nueva versión de Veeam Data Platform también viene física

La versión 13 de Veeam Data Platform apunta a seguir mejorando la ciberresiliencia de las empresas, pero también a optimizar los costos de administración, actualización y seguridad en la protección inteligente de datos. Así lo aseguró Dmitri Zaroubine, director de PreVentas para LATAM en Veeam, quien señaló, durante la presentación de la nueva versión, que la plataforma ahora también está disponible como appliance, lo que hace posible, por ejemplo, instalar dos de ellos en centros de datos o ubicaciones distintos para permitir la alta disponibilidad de los respaldos en caso de una interrupción.

Zaroubine explicó que uno de los grandes diferenciadores de Veeam es la recuperación fluida de la información en entornos físicos, virtuales y en la nube, garantizando que los datos de las organizaciones estén siempre seguros, disponibles y sean confiables. Esta especie de portabilidad se ha vuelto una característica crítica.

“Eso quiere decir que yo puedo, independientemente de dónde guardé mis datos o dónde los creé, recuperarlos y usarlos en cualquier otra plataforma. Por ejemplo, puedo recuperar una máquina virtual de VMware y hacerla correr en Nutanix o en la nube, y devolver todo eso cuando sea cómodo para la organización”, destacó.

Gracias a un amplio modelo de integración de hipervisores, nuevas capacidades de seguridad y funciones inteligentes basadas en IA –como obtener fácilmente reportes de los respaldos o mejorar scripts–, se espera que Veeam Data Platform v13 ayude a las organizaciones a anticiparse a las amenazas, elimine la dependencia de un solo proveedor y mantenga los datos siempre disponibles, recuperables y listos para las cargas de trabajo del futuro, y frente a las amenazas en evolución.

“Con Veeam Data Platform v13, redefinimos el estándar de resiliencia de datos. (…) La v13 marca un hito para el futuro de los datos y la ciberresiliencia, y sienta las bases técnicas para la siguiente etapa de Veeam: una plataforma unificada de control de datos e IA que integra protección, seguridad, gobernanza y confianza en la IA en una experiencia inteligente”, afirmó el CEO de Veeam Software, Anand Eswaran.

La nueva versión de Veeam Data Platform ya está disponible a través de la red global de socios, revendedores y distribuidores autorizados de Veeam.