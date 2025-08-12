Retos para proteger sus datos en la nube híbrida

En el desafiante entorno empresarial actual, la información es un activo determinante para el cumplimiento de los objetivos de cada organización. Para asegurar el dinamismo de esa información, las empresas optan por esquemas en la nube que les permitan alojar sus datos y administrarlos de acuerdo con sus necesidades, y la nube híbrida se ha consolidado como una de las soluciones preferidas de despliegue, de acuerdo con Veeam.

“La protección de datos en todo el entorno sigue siendo una responsabilidad de las organizaciones, por lo que se recomienda el uso de soluciones especializadas”, señalaron desde la empresa de respaldo, recuperación ante desastres y protección de datos. De hecho, la tendencia es clara: según cifras presentadas por Veeam, el 98 % de las organizaciones hoy en día usan al menos una funcionalidad con tecnología de nube como parte de su estrategia de protección de datos.

“Es crucial entender que la responsabilidad no solo se limita a cumplir normativas; una buena gobernanza de datos brinda a las organizaciones agilidad en sus operaciones y prestigio ante sus proveedores y clientes”, dijo Martín Colombo, director senior para LATAM en Veeam.

Desafíos al no usar la nube híbrida En el proceso de migrar la información parcial o completamente hacia entornos digitales, como la nube híbrida, muchas empresas no logran integrar adecuadamente esta tecnología en su infraestructura y enfrentan desafíos que ralentizan sus transiciones a estos entornos digitales, limitando su capacidad de organización y generando impacto en su nivel de competitividad. Según los especialistas de Veeam, esto se manifiesta en varios puntos críticos: Capacidades de respaldo y recuperación insuficientes :

Necesidad de alta disponibilidad y ciberresiliencia:

Poca escalabilidad para el crecimiento empresarial:

Amenazas de seguridad: Los sistemas de información que no incluyen soluciones en la nube enfrentan problemas de ciberseguridad y de continuación de operaciones debido a las deficiencias del respaldo tradicional.