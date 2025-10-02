La inteligencia artificial agéntica inaugura una nueva era de gestión de redes

La inteligencia artificial está cambiando el rostro de las redes. La tecnología ya supervisa una amplia variedad de información de redes, como datos de configuración, mensajes de registro de dispositivos y datos de monitoreo. La inteligencia artificial activa alertas cuando las redes se comportan de manera anómala y ofrece explicaciones de dicho comportamiento anormal. También crea planes paso a paso para resolver problemas una vez que ocurren.

¿Qué es la inteligencia artificial agéntica y cómo funciona? La inteligencia artificial agéntica es un tipo de inteligencia artificial que utiliza sistemas de software conocidos como agentes para permitir que los sistemas tomen decisiones de manera autónoma y actúen independientemente de la intervención humana. Los agentes de inteligencia artificial están diseñados para mostrar un comportamiento orientado a objetivos. En el contexto de la red, los agentes de inteligencia artificial trabajan para mantener el funcionamiento de la red en los niveles esperados, y preservar la configuración de la red de acuerdo con las políticas de seguridad de la empresa. Además, la inteligencia artificial agéntica puede mostrar cierto nivel de conciencia del entorno, como reconocer que no debe reiniciar un conmutador durante el horario laboral como parte del mantenimiento rutinario. Al igual que sus contrapartes sin agentes, los sistemas de inteligencia artificial agéntica pueden crear planes de varios pasos y adaptarlos a circunstancias cambiantes. Sin embargo, los agentes de inteligencia artificial pueden ejecutar dichos planes y, de manera más amplia, perseguir objetivos de política y de comportamiento con una mínima intervención humana.

La inteligencia artificial agéntica en redes La inteligencia artificial agéntica recorre constantemente las cuatro etapas del ciclo OODA (observar, orientar, decidir y actuar) y continúa aprendiendo mientras avanza. Funciona de la siguiente manera: Observar. Identifica lo que ocurre en la red.

Determina qué acciones debe tomar en respuesta a los datos. Actuar. Ejecuta sus decisiones. La inteligencia artificial agéntica requiere de otras herramientas para actuar en la red. Aunque es autónoma, necesita interactuar con otros componentes de un sistema, como dispositivos, software o API para ampliar sus capacidades. Ejemplos de formas en que puede interactuar en una red incluyen los siguientes: Escribir un programa o script que funcione a través de API directamente en un dispositivo de red físico o virtual.

Enviar solicitudes mediante API a otras herramientas de gestión para realizar tareas, como pedirle a la consola de gestión de un proveedor de equipos de red que distribuya de inmediato un parche de software.

Usar un protocolo de agente a agente, como el Model Context Protocol, para habilitar que otro agente de inteligencia artificial tome acción. En algunos casos, los agentes de inteligencia artificial deben interactuar con los equipos de red para realizar acciones. A veces no pueden ejecutar las acciones requeridas porque no tienen acceso a las herramientas necesarias. En otras ocasiones, requieren intervención humana, como cuando es necesario reemplazar una interfaz de red defectuosa en un enrutador o cambiar un conmutador dañado.