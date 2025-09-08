Cómo los datos para la IA están cambiando la plataforma de datos moderna

Las plataformas de datos tradicionales respaldaban la toma de decisiones empresariales al administrar, procesar y analizar datos para impulsar mejores resultados de negocio. Las empresas solían depender de estas plataformas para centralizar los datos, garantizar la coherencia y permitir a los equipos descubrir información mediante herramientas de análisis, generación de informes e inteligencia empresarial (BI).

En esencia, una plataforma de datos está diseñada para ingerir datos estructurados de sistemas como ERP y CRM, almacenarlos de manera eficiente y ponerlos a disposición de los analistas y responsables de la toma de decisiones. El resultado son decisiones más inteligentes, mayor eficiencia operativa y mejores experiencias para los clientes.

Pero el panorama ha cambiado.

El crecimiento explosivo de la inteligencia artificial y el deseo de utilizar inteligencia artificial agéntica están redefiniendo las demandas sobre las plataformas de datos. Hoy en día, las organizaciones se centran en los datos para la inteligencia artificial, un cambio que está impulsando una transformación fundamental en la arquitectura moderna de datos.

La inteligencia artificial requiere cantidades masivas de datos de alta calidad y confiables –estructurados y no estructurados–, provenientes de una amplia variedad de fuentes. Esto incluye bases de datos transaccionales, flujos de sensores, imágenes, audio, video y publicaciones en redes sociales. Las organizaciones deben procesar y analizar datos a gran escala, a menudo en tiempo real, ya sea en las instalaciones, en la nube, en múltiples nubes o en entornos híbridos.

Requisitos en evolución de las plataformas para la preparación de la inteligencia artificial Esta nueva necesidad de grandes volúmenes de datos ha llevado a un nuevo conjunto de requisitos para las plataformas de datos: Enfoque en la calidad de los datos. Los modelos de inteligencia artificial son tan buenos como los datos con los que se entrenan. Garantizar la precisión, coherencia, integridad y oportunidad de los datos es ahora una máxima prioridad. Una mala calidad de datos conduce a modelos sesgados, predicciones erróneas y malos resultados.

A medida que los datos se mueven a través de entornos en la nube y en las instalaciones, las organizaciones deben aplicar una gobernanza coherente, garantizar el cumplimiento de regulaciones como GDPR y HIPAA, y proteger la información sensible dondequiera que se encuentre, incluidas las respuestas y acciones de la inteligencia artificial.

La necesidad de aprovechar datos estructurados y no estructurados desde prácticamente cualquier lugar –sistemas empresariales, lagos de datos, almacenes en la nube y plataformas de transmisión– exige potentes capacidades de integración.

Las organizaciones están adoptando modelos multinube e híbridos para lograr eficiencia de costos, resiliencia y agilidad. Las plataformas de datos deben respaldar esta flexibilidad sin comprometer el rendimiento ni el control.

Un nuevo paradigma de datos. Todos los datos de una organización pueden ser valiosos para el entrenamiento de la inteligencia artificial, lo que hace esencial preparar los datos para el uso de la IA, desde la creación hasta los resultados. Este cambio constituye una nueva forma de pensar y requiere una transformación cultural en la manera en que los empleados y socios tratan los datos en bruto y los curados.