Integrações inteligentes: a chave para a transformação digital

Em um mundo cada vez mais interconectado e dependente de informações, as interfaces de programação de aplicações (APIs) desempenham uma função essencial na habilitação de iniciativas de transformação digital.

A Sensedia, comandada por Kleber Bacili, é uma empresa global de destaque no segmento de gerenciamento dessas tecnologias e integrações, auxiliando corporações a alcançarem o sucesso em suas estratégias de integração.

Com mais de 17 anos de vivência e conhecimento especializado, a companhia simplifica a complexidade da integração de sistemas, desbloqueando dados vitais para acelerar a inovação e o crescimento baseado em ecossistemas e experiências digitais.

Nesta entrevista exclusiva para a ComputerWeekly Brasil, o renomado profissional compartilha sua visão sobre o papel dessas soluções na transformação digital, os desafios que as organizações enfrentam ao adotar uma estratégia baseada nelas e como sua empresa ajuda clientes a superar esses obstáculos.

Qual é a visão e missão da Sensedia no mercado de APIs?

Kleber Bacili (KB): Nossa missão é habilitar um mundo mais digital, conectado e aberto.

Kleber Bacili, Sensedia Kleber Bacili, Sensedia

Em um mundo cada vez mais digital, a Sensedia é um provedor global de soluções em API management e Integrações, que tem um papel central na habilitação dessas iniciativas. Marketplaces, Open Finance, SuperApps, todas essas iniciativas são altamente dependentes de APIs e de integrações. A Sensedia entrega o sucesso dessas estratégias de integração aos seus clientes combinando sua plataforma com mais de 17 anos de expertise e serviços.

Nós simplificamos a complexidade da integração de sistemas, desbloqueando dados essenciais para acelerar a inovação e o crescimento baseado em ecossistemas e experiências digitais.

Como você vê o papel das APIs na transformação digital das empresas?

KB: Vivemos em um mundo cada vez mais conectado e digital, as APIs exercem justamente esse papel de "cola digital", capaz de conectar aplicações diferentes e heterogêneas. Aqui na Sensedia, o nosso intuito é que essas integrações sejam vistas como habilitadores, e não como gargalos no processo de transformação ou inovação. O objetivo final é que essas conexões criem algo novo, seja um pontapé inicial em um ecossistema, o lançamento de uma aplicação ultrainovadora ou até mesmo a criação uma arquitetura mais ágil, moderna e flexível para garantir que futuros movimentos de inovação sejam acelerados.

Neste cenário, as APIs são aceleradores importantes, são pontes que conectam a uma maior eficiência; as catalisadoras da inovação, que permitem criar algo novo. Por isso, o papel das APIs é cada vez mais central, permitindo que diferentes sistemas de software se comuniquem e compartilhem dados, habilitando a integração de aplicações.

Quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao adotar uma estratégia baseada em APIs?

KB: Eu vejo como um dos principais desafios a forma de encarar as APIs como habilitadores de negócio e não como elementos técnicos da arquitetura de integração. Quando as empresas usam a abordagem de API-first com um mindset de negócios, o impacto potencial nos resultados é multiplicado.

Além disso, conforme a demanda por APIs e integrações cresce, muitas vezes você tem times distribuídos, com missões específicas, desenhando APIs para endereçar seus próprios desafios. Com isso, a governança das APIs ganha em complexidade e evita duplicidade, reforça padrões de segurança e design, e se torna uma missão crítica para garantir a escalabilidade, observabilidade e produtividade dos times.

Como a Sensedia ajuda seus clientes a superar esses desafios?

KB: A Sensedia é uma referência global em soluções de APIs e integrações. A gente combina uma plataforma robusta com serviços ultraespecializados. Todos os clientes da Sensedia têm acesso ao nosso Customer Success, que prontamente mapeia com nossos clientes seus desafios e como as APIs e integrações podem apoiá-los sob uma perspectiva técnica e de negócio. Apoiamos grandes empresas em suas jornadas digitais, levando agilidade e tornando a gestão das integrações mais simples e eficiente.

Quais setores ou indústrias você acredita que estão mais avançados na adoção de APIs?

KB: No passado, o termo “API” ficava restrito ao desenvolvedor de aplicações e times técnicos.

Atualmente, líderes de negócios de diversos setores já entendem que as APIs são elementos tecnológicos fundamentais para habilitar um ecossistema mais dinâmico.

Falando de indústrias, definitivamente, o setor financeiro se destaca. O Open Finance é um ótimo exemplo de como os bancos, deguradoras e outras instituições já enxergam as APIs como habilitadoras de novos modelos de negócios, APIs as a Product, entre outras tendências bastante avançadas. Mas outros segmentos, como varejo, educação, healthcare e energia, também têm avançado bem rápido.

Pode nos apresentar um caso de sucesso onde a Sensedia fez uma diferença significativa?

KB: A Cyrano.ai é uma plataforma inovadora de interação baseada em IA que reconhece e responde às interações com clientes ou prospects. Cliente da Sensedia nos Estados Unidos, seu desafio era criar um produto de IA incorporado, baseado em LLM de conversação, capaz de identificar e pontuar inputs emocionais que possam ser gerenciados e fornecidos em escala ao mercado.

A Sensedia ajudou a acelerar a estratégia de integração para fornecer serviços sem atrito, promovendo transparência, segurança, controle e governança por meio de uma estratégia robusta de APIs.

A plataforma API da Sensedia sustenta e conecta a integração e plataforma de IA da Cyrano.ai para controlar cuidadosamente a adoção no nível do usuário, interceptando e pausando o uso. A solução funciona rápido – Cyrano.ai reduziu o tempo de tradução em 44% com a integração de IA da Sensedia.

Já o Sicredi, instituição financeira cooperativa com atuação em todo o Brasil há mais de 120 anos, precisava integrar o ecossistema do Open Finance desde suas fases iniciais, aproveitando as oportunidades do cenário para que as pessoas conhecessem os benefícios que as cooperativas de crédito oferecem, proporcionando um ambiente com mais transparência e liberdade de escolha.

A expertise da Sensedia ajudou a acelerar os processos de implementação do Open Finance no Sicredi, auxiliando na construção e disponibilização da infraestrutura tecnológica necessária para que a instituição pudesse se conectar ao Open Finance.

Parte importante de todo esse processo foi a coleta de insights sobre o comportamento financeiro dos associados. Isso permitiu a geração de benefícios em duas vias importantes: a automação do canal digital, que disponibiliza ofertas personalizadas, e a manutenção do relacionamento próximo com os associados, que permite atender às suas necessidades específicas. O Sicredi utiliza as informações disponibilizadas para melhorar a oferta de produtos de crédito (qualificação de limites pré-aprovados, ofertas personalizadas e automatizadas), sempre alinhada aos princípios cooperativistas de apoio mútuo e responsabilidade financeira. Esta parceria dá estabilidade e apoio para ter conexão com o ecossistema, gerando negócios e liberando o time Sicredi para focar em estratégias.

Quais são as tendências emergentes no mundo das APIs que você está acompanhando de perto?

KB: No começo deste ano lançamos um relatório de tendências de 2024 sobre a economia de APIs em um mundo orientado por inteligência artificial (IA). Elaborado pelo especialista em API e ex-analista do Gartner, Paolo Malinverno, Chief Strategy Officer da Sensedia, o estudo aborda tendências de API relacionadas à IA generativa, engenharia de plataforma, Open Banking e consumo não humano de APIs, sendo:

IA começa a transformar aplicações existentes, permanentemente,

engenharia de plataforma torna-se mais sistemática,

Open Finance amadurece mundialmente,

API gateways múltiplos/federados tornam-se mais comuns,

consumo não-técnico de APIs dispara.

O estudo traz ainda insights práticos para cada tendência e recomendações abrangentes para o ano de 2024, incluindo discussões aprofundadas para que as empresas possam:

aplicar recursos de IA em seus aplicativos novos e existentes;

projetar plataformas para as necessidades específicas do ecossistema;

lidar com instituições financeiras por meio de uma plataforma para acompanhar o ritmo atual dos negócios;

encontrar soluções para administrar mais de uma plataforma de gerenciamento de API;

decidir se o consumo não humano de API é aceitável ou não.

Como a segurança de APIs é tratada pela Sensedia e quais medidas vocês recomendam?

KB: A Sensedia disponibiliza uma ferramenta de gerenciamento completo do ciclo de vida de APIs. Isso quer dizer que uma etapa importante desse ciclo é justamente garantir a segurança e a governança de APIs. Muitos dos mais amplos padrões de segurança de APIs estão disponíveis na plataforma.

A plataforma da Sensedia possui nativamente políticas de segurança contra os 10 principais ataques conhecidos na internet (Top 10 OWASP).

Implementamos medidas de segurança (o que recomendamos fortemente) como autenticação por meio de chaves de API e protocolos criptografados para garantir a proteção dos dados durante as transferências entre os sistemas integrados.

No escopo da nossa solução de API Management, somos certificados pelas ISO 27001 e ISO 27701. Isso garante segurança da informação, privacidade e proteção dos dados.

Nossa solução conta com diversos recursos de segurança, como proteção contra ameaças XML e JSON, segurança de tokens JWT, prevenção contra XSS e SQL Injections, e conformidade com o padrão PCI-DSS. Estes oferecem uma camada robusta de proteção.

Além disso, todas as capacidades de segurança da Plataforma podem ser estendidas pelos nossos clientes, utilizando WAF ou outros componentes dedicados à segurança das APIs que podem ser adicionados e conectados à nossa plataforma, tornando-a, dessa forma, ainda mais segura.

O que diferencia a Sensedia de outros fornecedores de soluções de APIs no mercado?

KB: A Sensedia entende o desafio das APIs não apenas como um desafio de tecnologia, mas também de negócio. A Sensedia conecta plataforma e serviços para garantir o sucesso da estratégia de integração de seus clientes, apoiando grandes empresas em suas jornadas digitais, levando agilidade e tornando a gestão das integrações mais simples e eficiente.

Além disso, a Sensedia encara a relação e proximidade com seus clientes como uma oportunidade de construir em conjunto soluções mais inteligentes e inovadoras.

Fomos a única empresa brasileira reconhecida como líder no relatório global The Forrester Wave: API Management Solutions, Q3 2022. Vencemos o Rising Star Partner of the Year for LATAM pelo apoio a clientes em suas iniciativas de inovação.

Qual é a importância do evento APIX para a comunidade de desenvolvedores e empresas?

KB: Desde 2015, o APIX conecta profissionais de tecnologia do mundo todo em prol de promover discussões estratégicas sobre as principais tendências em APIs, integrações, tecnologia e estratégias de negócio.

A iniciativa pioneira da Sensedia reúne cases de sucesso globais de empresas líderes da indústria e proporciona a troca de experiências e conteúdos de negócios e técnicos que direcionarão as empresas e o mundo para um futuro ainda mais digital, conectado e aberto.

O APIX tem como pilares:

conteúdo relevante, único e engajante, que gere insights técnicos e de negócios, aplicáveis à realidade dos participantes, levando mais eficiência, agilidade e rentabilidade às suas jornadas;

networking e compartilhamento de conhecimento entre experts, entusiastas e profissionais de tecnologia, seja para acelerar negócios e/ou fomentar o ecossistema. Um momento para estreitar relacionamentos e criar novas conexões;

experiência premium e imersiva. Um evento memorável e aguardado, pensado para ser inesquecível e empolgante desde a recepção até o encerramento.

Quais são os principais objetivos do APIX este ano?

KB: Neste ano, o APIX foi dividido em quatro palcos, cada um com atrações especiais. Foram eles: Palco Future, que trouxe as tendências e próximas ondas de inovação no mercado global; Palco Powerful Stories, apresentando os cases de grandes empresas para inspirar outras jornadas de integração; Palco Under the Stars, voltado a painéis de discussão com a visão de quem está na vanguarda de seus segmentos; e Palco Campfire, com apresentações técnicas num formato intimista e dinâmico sobre soluções práticas sendo aplicadas no mercado.

Como você avalia o impacto do APIX na disseminação do conhecimento sobre APIs?

KB: O APIX chega a sua 9ª edição em 2024 sendo considerado um dos eventos obrigatórios no calendário de empresas e profissionais de tecnologia. Ele alcança milhares de pessoas, sendo que, em 2024, foram mais de 1.800 participantes, mais de 40 palestrantes de várias regiões do mundo e mais de 30 horas de conteúdos gerados por especialistas no mercado.

Esses conhecimentos não param por aí. As palestras ficam gravadas e são transformadas em conteúdos em nossas redes sociais, assim como os episódios do podcast. Os palestrantes, influencers de tecnologia e todo o público do APIX auxiliam grandemente em toda a disseminação desse conhecimento, repercutindo as discussões antes, durante e depois do evento.

Pode nos dar uma visão geral sobre os palestrantes e temas abordados no evento deste ano?

KB: Baseado no tema “O impossível foi ontem. Não existe futuro sem APIs”, entre os principais assuntos abordados durante o APIX deste ano estão o avanço do Open Finance por diferentes países da América Latina e a chegada do Drex ao Brasil.

Como palestrantes, além de mim e do Marcilio Oliveira (CGO), tivemos César Gon, CEO CI&T; Agenor Leão, VP da Natura; Eduardo Goni, CEO do Rendimento/pay; Adriana Nascimento, Software Development Manager do Mercado Livre; Jonathan Garzon, Head de Negócios Digitais da Cecoban; Mateus Casanova, Head de Open Finance e Drex da Unicred; Fernando Diniz, CIO e CTO da Petz; Paolo Malinverno (Chief Strategy Officer da Sensedia que, por 23 anos, foi analista do Gartner, presidindo conferências e escrevendo Magic Quadrants, Hype Cycles e muito mais), e muitos outros palestrantes de grandes empresas.

Durante o evento presencial, também houve transmissão online de algumas das palestras apresentadas, com tradução simultânea e de forma gratuita para quem fez sua reserva pelo site. Tivemos o espaço Fantástico Mundo das APIs, no qual os visitantes souberam mais sobre as soluções da Sensedia, por meio de demos de produtos e conversas com especialistas.

O estúdio do podcast “APIX Experience Talks”, transmitido ao vivo no canal oficial da Sensedia no Youtube, apresentou insights valiosos e conversas sobre inovação, tecnologia e negócios, algumas delas com influencers de tecnologia.

Outra grande novidade que tivemos este ano foi a realização de três masterclasses, que trouxeram um conteúdo bem técnico e profundo sobre três temas principais: IA no contexto de APIs, Platform Engineering e Arquiteturas de integração.

Quais são os planos futuros da Sensedia em termos de expansão e inovação?

KB: Em termos de inovação, lançamos recentemente o Sensedia AI Copilot, um assistente de IA inovador projetado para facilitar todas as etapas de gerenciamento de API, governança e integração de aplicativos. A solução incorpora mais de 17 anos de experiência da Sensedia na concepção de estratégias e melhores práticas de API. O Sensedia AI Copilot pode ser ajustado para entender o contexto de negócios de cada cliente e combinar as melhores práticas de gerenciamento e governança de APIs para sugerir melhorias, projetar APIs do zero, detectar falhas de segurança e aumentar a precisão da documentação. A solução pode avaliar APIs publicadas em vários gateways, garantindo um gerenciamento abrangente de APIs.

O AI Copilot apoia os clientes no alinhamento de suas APIs e estratégias de integração com os objetivos de negócios, transformando canais digitais e ecossistemas integrados.

Como você enxerga o papel do Brasil no cenário global de desenvolvimento e uso de APIs?

KB: O papel do Brasil no cenário global de desenvolvimento e uso de APIs é cada vez mais proeminente, demonstrando uma posição de vanguarda neste campo tecnológico. Empresas brasileiras têm adotado APIs com um nível de maturidade comparável aos dos mercados mais desenvolvidos, integrando sistemas de forma eficiente e inovadora. Esse avanço se reflete na capacidade de nossas empresas em criar soluções robustas, interconectadas e escaláveis, que atendem a demandas complexas e promovem a competitividade no mercado internacional. A adoção de práticas avançadas de desenvolvimento de APIs, aliada a uma infraestrutura tecnológica em constante evolução, coloca o Brasil em um patamar de destaque na arena global.

No contexto do Open Finance, o Brasil se destaca como uma referência global, impulsionando a inovação e a transformação digital no setor financeiro. O país tem implementado regulamentos e frameworks tecnológicos que incentivam a interoperabilidade e a transparência, proporcionando um ambiente propício para o desenvolvimento de APIs de alto desempenho. Esta abordagem não só facilita a integração entre diferentes instituições financeiras, mas também promove uma maior inclusão financeira, democratizando o acesso a serviços financeiros. O compromisso do Brasil com a modernização e a inovação coloca o país na linha de frente das tendências globais de Open Finance, solidificando sua posição como líder neste segmento.