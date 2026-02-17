Futurex amplia presença na América Latina e no Brasil

A Futurex, fornecedor de Hardware Security Modules (HSMs), anunciou o fortalecimento de suas operações na América Latina, com destaque para a expansão no Brasil, um dos mercados mais relevantes para a companhia em nível global.

O Brasil ocupa um papel central na estratégia latino-americana da empresa. Além de ser uma das maiores economias do mundo, o País possui um sistema financeiro altamente sofisticado e um ecossistema tecnológico que vem se modernizando de forma acelerada. Atualmente, a Futurex conta com um escritório no Brasil, formado majoritariamente por talentos locais.

Um dos marcos recentes da operação brasileira foi a abertura de dois data centers no país, projeto estratégico cujo investimento está alinhado com a ambiciosa estratégia de expansão da Futurex na região, e que ampliam a capacidade local de processamento, reforçam os requisitos de soberania de dados e garantem ainda mais disponibilidade, desempenho e conformidade regulatória para os clientes brasileiros e latino-americanos.

Com dois data centers locais, será possível reduzir a latência, muitas vezes abaixo de 10ms, um aspecto crítico para transações financeiras rápidas e autorizações em tempo real. Esta medida desempenha um papel fundamental na aceleração do tempo de lançamento dos clientes ao mercado, oferecendo HSM sob demanda para provas de conceitos, avaliações e testes como também garantir integração direta com as zonas de disponibilidade no Brasil. Isso beneficia aplicações hospedadas principalmente em AWS, Azure e Google, oferecendo redundância e failover locais para maior segurança e continuidade dos serviços.

Fundada há 40 anos no Texas (EUA), a Futurex atua hoje em diversos países, atendendo instituições financeiras, bancos e empresas que demandam os mais altos padrões de segurança para dados e transações digitais.

Na América Latina, a Futurex mantém operações próprias no México e no Brasil, com escritórios locais e equipes dedicadas. Entre os clientes atendidos na América Latina estão instituições e empresas como Santander, CSU e RappiPay, nos setores financeiro, bancário e de meios de pagamento.