Instabilidade do dólar aquece o mercado de servidores de nuvem no Brasil

O dólar fechou o ano de 2024 custando 27,3% mais caro. A flutuação do câmbio tem imposto um desafio a mais para o equilíbrio orçamentário das empresas brasileiras: o encarecimento da contratação de serviços de Tecnologia de Informação junto a fornecedores internacionais, especialmente serviços de computação em nuvem, de grandes players do mercado, que cobram em moeda americana.

Essenciais para os negócios, os serviços de TI representaram em 2024, 9,4% do faturamento líquido das empresas do país, de acordo com o estudo Panorama do Uso de TI no Brasil, 2024, produzida pelo Centro de Tecnologia Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O setor de serviços foi o que mais investiu em serviços de TI, com 13,6% do faturamento líquido, seguido pelo setor industrial, com 5,2% na indústria e 4,5% no comércio.

A alternativa encontrada pelas empresas é a contratação de fornecedores nacionais, que oferecem serviços em moeda local. Esse fator pode proteger as empresas da volatilidade do câmbio, o que é particularmente importante em economias com flutuações cambiais significativas.

“A contratação de nuvem com datacenter no Brasil traz para as empresas a garantia de que todos os dados estão sendo tratados conforme a legislação brasileira de proteção de dados e que atendem a regulamentações específicas para setores como saúde, financeiro e telecomunicações, evitando riscos legais e multas.”, afirma Clodoaldo Baitz, CEO da Baitz Solutions, apontada como uma das dez empresas de tecnologia mais importantes da América Latina pela publicação norte-americana CIOReview.

A proximidade geográfica dos data centers é outra vantagem apontada pelo especialista. Quando menor a distância física dos datacenters, menor a latência, o que pode melhorar o desempenho de aplicações críticas.

O atendimento em português, flexibilidade para ajustes rápidos de contrato e suporte e conhecimento específico do mercado e das necessidades locais, são aspectos levados em conta pelas empresas que contratam fornecedores locais.