6 melhores pontes cross-chain em 2022

À medida que a demanda por diferentes tecnologias Web 3.0 baseadas em blockchain continua a crescer, também aumenta a necessidade de permitir a interoperabilidade. Isso é algo que é habilitado com serviços de ponte cross-chain (entre redes de blockchain).

Blockchain é uma tecnologia de registro distribuído, que usa criptografia para fornecer garantia e integridade a dados e transações. As redes blockchain permitem muitos tipos de serviços, incluindo bancos de dados protegidos, livros contábeis imutáveis, aplicativos descentralizados, finanças descentralizadas, tokens não fungíveis (NFTs) e criptomoedas.

Existem muitas redes blockchain e criptomoedas que usam diferentes tecnologias blockchain, incluindo Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Polygon, Solana e Arbitrum. Permitir a interoperabilidade e o intercâmbio em diferentes redes blockchain é uma área onde pontes cross-chain –às vezes também referidas como pontes blockchain– desempenham um papel cada vez mais importante.

O que é uma ponte cross-chain?

Uma ponte cross-chain permite uma troca de informações, criptomoedas ou NFTs de uma rede blockchain para outra. Ela permite o fluxo de dados e tokens através do que de outra forma seriam conjuntos de dados estanques em diferentes blockchains.

Com a moeda fiduciária existem muitas maneiras estabelecidas para pessoas físicas e jurídicas trocarem dinheiro, criando um sistema globalmente disponível e interoperável de pagamentos financeiros. Esses sistemas incluem instituições financeiras, bancos e cartões de crédito que lidam com câmbio. No mundo das blockchains, uma ponte entre redes serve a um propósito análogo similar.

A troca entre diferentes blockchains por criptomoedas é possível sem uma ponte entre redes, mas é cara e mais demorada. Sem o uso de uma ponte entre redes diferentes, os usuários têm que primeiro converter um token de criptomoeda em uma moeda fiduciária, o que muitas vezes envolve taxas. Eles então usam a moeda para obter o outro tipo de criptomoeda desejada, incorrendo em mais taxas e tomando tempo.

Uma característica de uma ponte cross-chain é permitir que os usuários troquem uma criptomoeda por outra sem antes alterá-la para moeda fiduciária. Pontes cross-chain também não se limitam apenas à transferência de valor de criptomoedas. Uma ponte entre redes eficaz também pode permitir a transferência de contratos inteligentes e NFTs de um ambiente blockchain para outro.

Existem várias formas de permitir transferências usando uma ponte entre redes blockchain. Uma abordagem comum é o uso de um token embrulhado emitido pela plataforma do provedor de pontes cross-chain. Com um token embrulhado, o valor de um token de uma rede blockchain específica pode ser encapsulado dentro de outro token. Os tokens embrulhados são tipicamente baseados na especificação técnica ERC-20 para uma rede Ethereum. Por exemplo, WBTC é um token Bitcoin embrulhado com um contrato inteligente ERC-20 Ethereum.

Outra abordagem para permitir transferências de ponte cross-chain é usando um pool de liquidez. Com um pool de liquidez, um provedor de pontes cross-chain possui inventário - ou pools - de várias moedas onde uma pode ser trocada por outra.

Pontes cross-chain também podem ser um alvo lucrativo para hackers. Em fevereiro de 2022, a plataforma de pontes cross-chain Wormhole foi vítima de um ataque no qual o autor das ameaças roubou 120.000 tokens Ethereum embrulhados - no valor estimado de US$ 320 milhões no momento do roubo.