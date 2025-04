Padtec inaugura subsidiária no México

A Padtec, multinacional brasileira que tem como objetivo dar vida a conexões de alta capacidade em sistemas de comunicações ópticas por todo o Brasil, nas Américas e em todo o mundo, está inaugurando sua subsidiária no México – um mercado estratégico para a empresa, em função do seu dinamismo e do crescimento apoiado na forte demanda por conectividade de alta capacidade.

Localizada na Cidade do México, a subsidiária tem como objetivo principal atender o mercado mexicano, com disponibilidade de estoque local e atendimento direto dos clientes, fortalecendo a presença da Padtec nesse país que, nos últimos anos, tem investido na implantação de infraestrutura óptica avançada para acesso a serviços digitais.

“O México é uma peça-chave dentro da estratégia de expansão da Padtec na América Latina. Seu processo de digitalização vem apresentando crescimento acelerado, especialmente em duas frentes: expansão do parque de data centers e posição do país como ponto de conectividade internacional”, afirma Manuel Andrade, diretor de Operações Internacionais da Padtec. Ele observa que, nos últimos anos, houve um aumento significativo na instalação de data centers no México, impulsionado pela alta demanda de serviços digitais, pela localização estratégica do país e sua proximidade com os principais mercados da América do Norte. Além disso, vários cabos submarinos internacionais passam pelo México, o que posiciona o país como um nó fundamental para o trânsito de dados entre a América Latina e outros continentes, e como porta de entrada para o tráfego global de internet.

“Nesse cenário, a Padtec tem papel relevante como provedora de soluções de conectividade óptica de alta capacidade, essenciais para interligar data centers e, também, garantir a operação de redes robustas, de alto desempenho, baixa latência, escaláveis e preparadas para o futuro”, ressalta Andrade.

Até o momento, a empresa atende seus clientes no México com apoio de seus parceiros de distribuição locais, como a Fyco e FixUno by Braxem. Com um desses clientes –uma das principais operadoras de redes neutras da América Latina–, a Padtec implantou uma extensa infraestrutura de rede óptica na península de Yucatán, nos estados de Yucatán e Quintana Roo, ponto de concentração de cabos submarinos e um dos principais gateways internacionais de internet do país.

A subsidiária mexicana oferece o portfólio completo de soluções Padtec destinadas a operadoras, provedores de internet e data centers. A subsidiária do México é a quinta inaugurada pela Padtec na América Latina – as outras estão localizadas na Colômbia, Argentina, Chile e Peru. Com sede em Campinas (SP), no Brasil, a Padtec conta também com um escritório nos Estados Unidos.