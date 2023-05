Adistec é a nova distribuidora da Extreme Networks no Brasil e na América Latina

A Adistec, distribuidora de valor agregado com foco em infraestrutura para data centers e segurança da informação, firma aliança comercial com a Extreme Networks.

Com mais de 20 anos de mercado, a Extreme fornece equipamentos de infraestrutura de rede com e sem fio, com softwares para gerenciamento de rede, política, análise, segurança e controles de acesso. E a Adistec é uma das maiores distribuidoras de TI de valor agregado da América Latina para as áreas de negócios de Distribuição, Educação, Serviços Profissionais e Cloud Services, com presença em 17 países.

De acordo com José Roberto Rodrigues, country manager da Adistec Brasil, a aliança reforça o cumprimento do compromisso da companhia em buscar soluções de ponta que agreguem valor para suas revendas e ofertas de data center e segurança da informação. “Vimos na Extreme Networks uma parceria promissora e uma grande oportunidade para atender todas as subsidiárias da Adistec na América Latina, incluindo o México, América Central e Caribe. A Extreme, por meio do seu amplo portfólio de soluções de networking, aliada aos nossos ecossistemas de revendas e de fabricantes de servidores, storages, data protection e segurança, nos permitirá entregar projetos fim a fim aos nossos canais”, explica.

Segundo Renato Chaves, diretor regional da Extreme Networks no Brasil, com o início das operações com a Adistec, a expectativa da Extreme para 2023 é crescer 10% no Brasil e 20% na região da América do Sul e, em uma segunda etapa, ampliar a presença da companhia em toda a América Latina. “A Extreme Networks segue intensificando sua presença na região e nosso objetivo é crescer juntos em Latam. Ainda há várias lacunas a serem preenchidas, principalmente na América do Sul, onde a Adistec possui maior presença e força, o que só reforça que o plano a médio e longo prazo é sustentável, e alcançará regiões hoje não exploradas por nós”, comenta.

Para atingir essas metas, o primeiro passo será recrutar e desenvolver canais não tradicionais de networking para a Extreme Networks, uma vez que vários deles possuem grande penetração nos clientes e não exploram essa possibilidade. O executivo ainda conta que a criação de bundles com outros fabricantes do portfólio da Adistec irá ajudar a destacar a marca e a oferta da distribuidora. “A forte atuação da Adistec com outros vendors, poderá compor uma solução distinta no mercado, trazendo o diferencial esperado pela região”, destaca Chaves.

A parceria entre as empresas tem como foco a distribuição de todo o portfólio da fabricante. Rodrigues afirma que um estoque será mantido no warehouse da Adistec, localizado em Miami, com o objetivo de minimizar o problema de falta de componentes e realizar a entrega dos produtos com o menor prazo possível. “Nosso objetivo é ampliar a presença da Extreme em todas as regiões do Brasil e nos países em que a Adistec está presente, recrutando novos canais, os apoiando no onboarding e na geração de demandas regionais”, finaliza o country manager da Adistec.