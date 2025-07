UFF e RNP apresentam curso de fundamentos de Web3 com tecnologia Cartesi

Uma iniciativa conjunta entre a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), a Escola Superior de Redes (ESR) e o Observatório Nacional de Blockchain lançará o curso "Introdução a blockchain, Web 3 e Rollups", com foco na stack de protocolos da Cartesi, que são modulares e potencializam o espaço web3 ao facilitar o desenvolvimento de aplicações descentralizadas com seu ambiente de execução com Linux. Esta ação integra o projeto Íliada, que visa fortalecer o ecossistema nacional de blockchain por meio de pesquisa e desenvolvimento.

O curso será totalmente online, com aulas ao vivo transmitidas pela plataforma da RNP baseada em Moodle. Com carga horária total de 40 horas, divididas igualmente entre teoria e prática, as aulas ocorrerão às terças e quintas-feiras, das 14h às 18h, entre 5 de agosto e 4 de setembro de 2025. A parte prática será dedicada ao uso da stack de protocolos da Cartesi, proporcionando aos participantes uma introdução robusta ao universo Web3 com atividades "hands-on”.

“A área de desenvolvedores especializada em web3 ainda é bastante restrita. A partir desta parceria, podemos ampliar essa comunidade de maneira democrática, ampliando o acesso ao conhecimento em blockchain”, diz Prof. Antonio Rocha, professor da UFF e responsável pela iniciativa.

“A escolha da Cartesi para esse projeto mostra que estamos no caminho certo para o desenvolvimento de um ecossistema robusto, que será a base para muitos estudantes ingressarem na comunidade, além de ampliar o número de desenvolvedores capacitados em tecnologias descentralizadas”, diz Bruno Maia, líder de crescimento do ecossistema da Cartesi.

O conteúdo programático do curso inclui:

Fundamentos de blockchain e Web3;

Contratos inteligentes e aplicações descentralizadas (dApps);

Desafios e soluções de escalabilidade;

Introdução e desenvolvimento com Cartesi Rollups.

Para obter o certificado de participação, os alunos devem manter pelo menos 70% de presença nas aulas síncronas e participar das atividades propostas. O curso oferece ainda a possibilidade de acesso às gravações das aulas, mediante solicitação com justificativa válida, garantindo flexibilidade para profissionais com agenda concorrida.

As pré-inscrições estarão abertas a partir de 28 de julho, com 50 vagas disponíveis, preenchidas por ordem de inscrição. Os interessados devem acessar e preencher o formulário de inscrição ou entrar em contato através do e-mail [email protected] para mais informações.