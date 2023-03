Curso gratuito para desenvolvedores criarem smarts contracts em Solana

A Web3Dev, startup que traz o futuro da internet de forma acessível para desenvolvedores no mundo todo, está iniciando a primeira comunidade no Brasil de desenvolvedores aptos a codar na blockchain da Solana.

Os desenvolvedores terão a oportunidade de aprofundar o conhecimento em Rust e React, aprendendo a criar aplicativos na Solana, utilizando a linguagem Rust para desenvolver smart contracts (contratos inteligentes), e o React para construir a interface de usuário. O lançamento do Build acontecerá na sexta-feira, 24 de março.

Ao todo, serão dez aulas que estarão disponíveis no mesmo dia do lançamento, e os desenvolvedores terão acesso exclusivo no Discord da comunidade para participar, tirar dúvidas e aprimorar suas habilidades de forma gratuita, permitindo que mais pessoas tenham acesso a todos os conteúdos sobre Web3 produzidos na comunidade.

A rede Solana oferece recursos únicos, que a tornam ideal para aplicativos de finanças descentralizadas (DeFi), jogos e outras aplicações que exigem alta escalabilidade. Um desses recursos é o processamento de transações paralelas, que aumenta a velocidade das transações e diminui o tempo de confirmação. A rede Solana oferece baixas taxas de transação, o que a torna atraente para desenvolvedores que buscam uma plataforma eficiente e econômica para criar aplicativos blockchain.

"Esse é só mais um passo para tornar a educação sobre Web3 acessível no Brasil, todos nós estamos animados com o curso. Temos visto como o conhecimento em blockchain pode mudar a vida das pessoas e criar oportunidades incríveis em diferentes setores. E é isso que buscamos para nossos membros: oferecer a chance de aprender e crescer como desenvolvedores, trazendo novas soluções e inovações para o mercado de forma gratuita", afirma o CEO, Daniel Cukier.

Ao concluir o Build, os DEVs terão a habilidade necessária para criar um aplicativo em Solana, permitindo que os usuários, com a carteira da rede, interajam facilmente com a plataforma desenvolvida. Os desenvolvedores que possuem interesse em participar podem acessar o site e se cadastrar gratuitamente neste link.