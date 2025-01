GitOps vs DevOps: qual a diferença?

Os gerentes implementam o que os desenvolvedores projetam e constroem, portanto, as equipes de desenvolvimento devem colaborar com os gerentes de operações de TI à medida que as ferramentas e práticas de desenvolvimento de software evoluem.

GitOps e DevOps são duas abordagens que confundem os limites entre as operações de TI e as tarefas de desenvolvimento. Eles compartilham alguns princípios comuns, mas existem algumas diferenças importantes.

O que é DevOps? DevOps é um conjunto de práticas, processos e ferramentas que criam um pipeline fluido para o desenvolvimento contínuo de aplicativos de software, do conceito ao desenvolvimento e do teste à implantação. DevOps é um paradigma de desenvolvimento iterativo e ágil, que permite às organizações desenvolver um produto como uma série rápida de etapas e atualizações ao longo do tempo. Cada iteração flui rapidamente através de uma sequência bem estabelecida de etapas recorrentes, incluindo design, construção, teste, implantação e monitoramento. Embora um projeto tradicional em cascata possa levar anos desde o início até o lançamento final, um projeto DevOps pode aparecer pela primeira vez em meses (ou até semanas) e evoluir por meio de atualizações que podem chegar a cada poucas semanas ou até mesmo a cada poucos dias. Os conceitos essenciais do DevOps podem ser resumidos nos seguintes aspectos: Ele gira em torno de cultura e metodologia, tanto quanto de técnicas e ferramentas.

Mantém uma desconexão entre as etapas associadas ao desenvolvimento e as etapas vinculadas às operações.

Enfatize a implementação com ganchos de desenvolvimento, especialmente em ferramentas.

É baseado em scripts e parâmetros que precisam ser gerenciados.

Envolve uma cadeia de ferramentas abrangente.

Vantagens do DevOps As práticas, velocidade, cultura e ferramentas necessárias para um ambiente DevOps bem-sucedido podem ser difíceis de manter, mas o DevOps promete inúmeros benefícios para desenvolvedores e empresas: Maior velocidade. Projetos criados com DevOps chegam ao mercado com mais rapidez. Isto pode aumentar a quota de mercado e gerar receitas mais rapidamente do que os paradigmas tradicionais de desenvolvimento de produtos.

Projetos criados com DevOps chegam ao mercado com mais rapidez. Isto pode aumentar a quota de mercado e gerar receitas mais rapidamente do que os paradigmas tradicionais de desenvolvimento de produtos. Maior capacidade de resposta. As pequenas iterações adotadas pelo DevOps permitem mudanças mais rápidas. As equipes podem alterar os requisitos do projeto com mais facilidade à medida que o projeto amadurece.

As pequenas iterações adotadas pelo DevOps permitem mudanças mais rápidas. As equipes podem alterar os requisitos do projeto com mais facilidade à medida que o projeto amadurece. Inovação mais simples. Pequenas iterações envolvem menor risco. As organizações estão mais dispostas a assumir riscos em novas ideias e a tentar soluções criativas para as necessidades dos produtos. As falhas podem ser facilmente revertidas em iterações subsequentes.

Pequenas iterações envolvem menor risco. As organizações estão mais dispostas a assumir riscos em novas ideias e a tentar soluções criativas para as necessidades dos produtos. As falhas podem ser facilmente revertidas em iterações subsequentes. Melhor qualidade. Atualizações menores e frequentes permitem testes mais extensos para garantir o desempenho e a estabilidade do software. Isso melhora a qualidade do produto.

Atualizações menores e frequentes permitem testes mais extensos para garantir o desempenho e a estabilidade do software. Isso melhora a qualidade do produto. Automação. O DevOps depende de altos níveis de automação para orientar cada iteração do processo de desenvolvimento até a implantação. Isso melhora a consistência do desenvolvimento e reduz o erro humano.

O DevOps depende de altos níveis de automação para orientar cada iteração do processo de desenvolvimento até a implantação. Isso melhora a consistência do desenvolvimento e reduz o erro humano. Eliminação de silos. A velocidade e a natureza iterativa do DevOps eliminam silos e exigem excelente comunicação e colaboração entre desenvolvimento e operações.

Casos de uso de DevOps O DevOps pode ser aplicado a praticamente qualquer tipo de projeto de software em qualquer vertical de mercado. A decisão de usar DevOps ou outros paradigmas de desenvolvimento ágil baseia-se em quatro necessidades gerais: Você precisa de um produto que funcione rapidamente. Uma empresa que precisa de um produto principal para comercializar rapidamente e pode desenvolver esse produto de sucesso ao longo do tempo poderia usar DevOps para impulsionar o projeto e entregar lançamentos mais rapidamente do que os métodos de desenvolvimento tradicionais.

Uma empresa que precisa de um produto principal para comercializar rapidamente e pode desenvolver esse produto de sucesso ao longo do tempo poderia usar DevOps para impulsionar o projeto e entregar lançamentos mais rapidamente do que os métodos de desenvolvimento tradicionais. Os recursos do seu produto mudam. O DevOps usa uma abordagem iterativa que permite novas ideias, recursos e funcionalidades. Muitos deles podem não ter sido incluídos no projeto inicial.

O DevOps usa uma abordagem iterativa que permite novas ideias, recursos e funcionalidades. Muitos deles podem não ter sido incluídos no projeto inicial. Precisa de melhores testes de produto. Cada iteração é testada antes de ser lançada. Isso significa que o software é testado com mais frequência do que os produtos desenvolvidos com métodos tradicionais. Existem menos bugs em cada versão, melhorando a confiabilidade e a qualidade do software.

Cada iteração é testada antes de ser lançada. Isso significa que o software é testado com mais frequência do que os produtos desenvolvidos com métodos tradicionais. Existem menos bugs em cada versão, melhorando a confiabilidade e a qualidade do software. Você quer equipes mais fortes e integradas. Uma melhor comunicação entre as equipes de negócios e os desenvolvedores e entre os testadores e a equipe de operações leva a objetivos de produto mais claros, designs mais robustos, implantações mais confiáveis e testes e resolução de bugs mais abrangentes.

O que é GitOps ? O ponto fraco do DevOps é a implementação. O aspecto operacional do DevOps geralmente requer alguma intervenção manual dos desenvolvedores. GitOps atua como uma extensão do DevOps, que se concentra no repositório como uma única fonte de verdade (SSOT) para código e infraestruturas definidas por software. O DevOps foi concebido como um mecanismo de pipeline, enquanto o GitOps é um mecanismo de desenvolvimento aprimorado. A integração/entrega contínua (CI/CD) e a componenteização são as razões pelas quais DevOps e GitOps se expandem no território um do outro. GitOps tem estes recursos principais: Relaxa as restrições entre as etapas vinculadas às sequências de desenvolvimento e operações.

É centrado no repositório, com arquivos de configuração e parâmetros de implantação de recursos centralizados no mesmo local que o código-fonte do aplicativo.

Enfatiza o rápido desenvolvimento e mudanças complexas.

Minimiza a dependência de scripts complexos.

Enfatize o uso de uma única ferramenta: Git.

Vantagens do GitOps Embora GitOps e DevOps compartilhem um objetivo comum com muitas ideias e práticas sobrepostas, aqueles que adotam e praticam GitOps esperam obter uma variedade de benefícios: Maior velocidade. Os desenvolvedores podem usar suas habilidades de codificação ao longo do ciclo de desenvolvimento ao aplicar práticas baseadas em código ao provisionamento e implantação de infraestrutura. Isso acelera o desenvolvimento e a implantação e pode levar a melhorias notáveis na eficiência quando as equipes enviam atualizações frequentes — talvez várias vezes ao dia.

Os desenvolvedores podem usar suas habilidades de codificação ao longo do ciclo de desenvolvimento ao aplicar práticas baseadas em código ao provisionamento e implantação de infraestrutura. Isso acelera o desenvolvimento e a implantação e pode levar a melhorias notáveis na eficiência quando as equipes enviam atualizações frequentes — talvez várias vezes ao dia. Segurança aprimorada. Quando os desenvolvedores colocam o controle do repositório no centro do ciclo de desenvolvimento, eles podem simplificar o conjunto de ferramentas geral. Isso reduz a superfície de ataque potencial e melhora a segurança. Reverta para versões anteriores para corrigir problemas funcionais e de segurança. Isso pode minimizar o tempo de inatividade e acelerar a solução de problemas.

Quando os desenvolvedores colocam o controle do repositório no centro do ciclo de desenvolvimento, eles podem simplificar o conjunto de ferramentas geral. Isso reduz a superfície de ataque potencial e melhora a segurança. Reverta para versões anteriores para corrigir problemas funcionais e de segurança. Isso pode minimizar o tempo de inatividade e acelerar a solução de problemas. Automação estendida. Melhore a automação ponta a ponta, desde a construção e teste até a implantação e monitoramento. Isso melhora a eficiência em novas iterações, reduz o erro humano e cuida da solução de problemas e soluções de problemas.

Melhore a automação ponta a ponta, desde a construção e teste até a implantação e monitoramento. Isso melhora a eficiência em novas iterações, reduz o erro humano e cuida da solução de problemas e soluções de problemas. Melhores práticas. GitOps baseia-se em processos de desenvolvimento para adicionar práticas recomendadas para uso de repositório junto com arquivos de automação e outras infraestruturas como arquivos de código (IAC). Estabeleça um repositório comum para fornecer um SSOT para código e infraestrutura. Os recursos de manutenção de registros das plataformas de repositório apoiam a colaboração e melhoram a transparência durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Casos de uso de GitOps GitOps tem quatro usos principais que são benéficos para as organizações: Maior eficiência. Use GitOps para trazer controle baseado em código à sua infraestrutura para reduzir erros humanos em tarefas de infraestrutura, melhorar a consistência e previsibilidade dos ambientes operacionais, fornecer documentação abrangente e rastreamento de versão, além de segurança e conformidade para a empresa.

Use GitOps para trazer controle baseado em código à sua infraestrutura para reduzir erros humanos em tarefas de infraestrutura, melhorar a consistência e previsibilidade dos ambientes operacionais, fornecer documentação abrangente e rastreamento de versão, além de segurança e conformidade para a empresa. Focado em infraestrutura. Quando a versão da infraestrutura disponibilizada é tão importante quanto as versões dos componentes envolvidos na build em questão, o GitOps pode gerar mais benefícios para a empresa.

Quando a versão da infraestrutura disponibilizada é tão importante quanto as versões dos componentes envolvidos na build em questão, o GitOps pode gerar mais benefícios para a empresa. Escalabilidade. Use GitOps para provisionar e liberar recursos conforme as demandas de tráfego mudam. Isto pode ser importante para o gerenciamento de infraestrutura baseada em nuvem, onde as empresas pagam pelos recursos utilizados. Nesse contexto, o GitOps pode ser ideal para gerenciamento de custos e desempenho da nuvem.

Use GitOps para provisionar e liberar recursos conforme as demandas de tráfego mudam. Isto pode ser importante para o gerenciamento de infraestrutura baseada em nuvem, onde as empresas pagam pelos recursos utilizados. Nesse contexto, o GitOps pode ser ideal para gerenciamento de custos e desempenho da nuvem. Solução de problemas e recuperação de desastres. A IaC garante que as cargas de trabalho sejam implantadas em infraestruturas bem compreendidas e documentadas. Quando ocorre um problema ou desastre devido a uma mudança, a infraestrutura e sua carga de trabalho podem ser facilmente revertidas e reimplantadas usando versões anteriores conhecidas documentadas no ambiente GitOps.

Diferenças entre DevOps e GitOps DevOps e GitOps representam abordagens independentes e autônomas. GitOps se concentra em uma visão de software de microsserviços ou serviços nativos da nuvem. A abordagem GitOps é declarativa e não prescritiva. Defina uma meta e então opere para alcançá-la. O DevOps orienta as etapas de implantação e reimplantação por meio da integração com o mesmo repositório. Portanto, em um verdadeiro modelo GitOps, o DevOps é uma ferramenta subsidiária dos processos GitOps . O DevOps aceita abordagens declarativas e prescritivas. É adequado para modelos de aplicativos monolíticos, bem como para aplicativos com componenteização limitada. As empresas também podem aplicar DevOps com a mesma facilidade em implantações de máquinas virtuais e hardware físico, assim como em contêineres. Muitas ferramentas DevOps estendem a metodologia para áreas como monitoramento, gerenciamento de configuração e infraestrutura como cliente (IaC), mas existem poucas ferramentas projetadas para apoiar o processo de desenvolvimento, sugerindo que o DevOps permanece focado nas operações, mesmo quando o CI/CD muda as regras do jogo. GitOps depende de um repositório como base de desenvolvimento para fornecer um SSOT que gerencia código e infraestrutura. Isso tende a reduzir o número e a diversidade de ferramentas no ambiente GitOps. O DevOps usa uma variedade maior de ferramentas, incluindo repositórios, sistemas de controle de versão, Jenkins, Ansible, Docker, Kubernetes e Terraform para suporte IaC. DevOps GitOps Declarativo ou prescritivo. Declarativo. Ideal para o desenvolvimento de aplicações monolíticas. Adequado para desenvolver aplicativos e microsserviços nativos da nuvem. Tem como foco a automação de processos ágeis ou contínuos. Ele se concentra em IaC. Utilize ferramentas mais variadas e em maior quantidade na cadeia de ferramentas. Use menos ferramentas na cadeia de ferramentas.