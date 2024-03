As 11 principais certificações e cursos de treinamento DevOps gratuitos em 2024

As habilidades de DevOps são muito procuradas e os engenheiros de DevOps ganham excelentes salários. Mas antes de conseguir um emprego em DevOps, você precisa da experiência e das habilidades necessárias.

Certificações e programas de treinamento DevOps podem colocá-lo no caminho para uma carreira gratificante em DevOps. Essas ofertas podem ajudá-lo a aprender e demonstrar conhecimento em DevOps, independentemente da sua experiência.

Existem muitas oportunidades para certificações e cursos de treinamento DevOps facilmente acessíveis. Estes são alguns dos programas gratuitos.

O que é DevOps? Basicamente, DevOps é uma metodologia que muda o processo de desenvolvimento tradicional para enfatizar uma maior colaboração entre engenheiros de TI e desenvolvedores. O objetivo do DevOps é acelerar o ritmo de desenvolvimento e eliminar os silos funcionais que tradicionalmente separavam as equipes de TI das equipes de desenvolvimento e dificultavam a comunicação ou o reforço dos esforços uns dos outros. DevOps é uma filosofia e não um conjunto rígido de ferramentas e práticas. No entanto, uma variedade de tecnologias e metodologias permitem ou melhoram os processos DevOps. Eles incluem técnicas como integração/entrega contínua (CI/EC), o que significa implantar e liberar atualizações de aplicativos de forma rápida e contínua. Eles também se estendem ao uso de ferramentas, como o Git, para realizar o controle de origem, fazendo uso extensivo da computação em nuvem para construir ambientes de software mais flexíveis e escaláveis. Ferramentas automatizadas de gerenciamento de configuração também são usadas para acelerar a implantação de software e o provisionamento de ambiente. O DevOps também altera o método pelo qual os aplicativos são desenvolvidos. No passado, grande parte do trabalho de desenvolvimento era feito antes do início da caça aos bugs, conhecido como método em cascata. Este método provou ser complicado e ineficiente porque os bugs podem ser muito mais difíceis de rastrear em um aplicativo com 100.000 linhas de código. Portanto, o DevOps usa um método de desenvolvimento conhecido como Agile, que introduz testes desde o início do desenvolvimento. Em vez de criar um aplicativo de uma só vez, uma pequena parte básica do aplicativo é desenvolvida e rigorosamente testada e pode ser executada. Depois de testado, novos recursos, funções ou partes do aplicativo são adicionados. Então é testado. O processo é repetido indefinidamente –codifique e depois teste. Isso ajuda a encontrar bugs no início do processo de desenvolvimento, quando a base de código é relativamente pequena, ou bugs podem ser encontrados quando são adicionados recentemente e os desenvolvedores sabem onde procurar. Quando uma organização adota uma abordagem DevOps, os engenheiros e desenvolvedores de TI trabalham em estreita colaboração para determinar qual software é desenvolvido, como é implantado e como os problemas que surgem após a implantação são resolvidos e informam o próximo ciclo de desenvolvimento.

Por que o DevOps é importante? Ao simplificar os processos de entrega de software e eliminar o atrito entre as equipes de desenvolvimento e de TI, o DevOps traz benefícios para as empresas e seus clientes. Os exemplos incluem o seguinte: As atualizações de aplicativos são mais rápidas e menos dispendiosas para serem implementadas em um processo de CI/EC. Isso permite que as organizações reajam mais rapidamente às mudanças no mercado e forneçam recursos de ponta aos usuários regularmente.

As ferramentas de automação que as equipes de DevOps usam com frequência ajudam a reduzir custos e, ao mesmo tempo, aumentam a capacidade de reutilização e repetibilidade de configurações e ambientes, ajudando os negócios a escalar.

As práticas de DevOps melhoram a segurança ao padronizar as práticas de entrega de software, reduzindo o risco de descuidos que levam a vulnerabilidades de segurança. Os engenheiros também se beneficiam do DevOps. Como o conceito DevOps incentiva fortemente a automação, trabalhar como engenheiro de DevOps significa gastar menos tempo em trabalhos tediosos —como configurar manualmente um servidor ou implantar uma versão de aplicativo— e mais tempo realizando tarefas mais criativas e originais, como planejar atualizações da arquitetura do sistema. uma aplicação ou avaliação de um novo serviço em nuvem. O DevOps também pode facilitar a vida dos engenheiros, tornando a resolução de problemas mais rápida e fácil. Se houver uma versão problemática, os engenheiros poderão corrigi-la rapidamente enviando uma atualização por meio do seu processo de CI/EC. Por meio de processos de automação e desenvolvimento ágil, o ciclo de vida de desenvolvimento de software é encurtado, acelerando sua entrega ao mercado e ao mesmo tempo reduzindo custos. Ao automatizar testes e monitoramento, o DevOps pode ajudar a identificar e corrigir erros no início do processo de desenvolvimento. E ao quebrar os silos entre as equipes de desenvolvimento e operações, as organizações podem responder mais rapidamente às mudanças no mercado ou às necessidades dos clientes. Ao adquirir competências em DevOps, os engenheiros podem aumentar o seu valor para as empresas, ao mesmo tempo que se posicionam para empregos mais agradáveis.

Certificações DevOps que vale a pena ter Ao decidir fazer um curso de DevOps ou obter uma certificação de DevOps, você notará que eles se enquadram nestas três categorias principais: Cursos introdutórios e certificações. Eles se concentram nos fundamentos do DevOps.

Eles se concentram nos fundamentos do DevOps. Cursos avançados e certificações. Eles atendem a tipos mais sofisticados de habilidades e ferramentas de DevOps, mas não estão focados em uma única plataforma ou empresa.

Eles atendem a tipos mais sofisticados de habilidades e ferramentas de DevOps, mas não estão focados em uma única plataforma ou empresa. Cursos e certificações ligados à prática de DevOps num contexto específico. Exemplos desses tipos de cursos incluem o uso de uma nuvem pública específica ou de uma plataforma específica de orquestração de contêineres. Seus objetivos o ajudarão a decidir que tipo de certificação ou curso seguir. Se você é totalmente novo no DevOps e não sabe por onde começar, você se beneficiará mais com um curso introdutório ou certificação. Isso o ajudará a demonstrar ao gerenciamento que você pode trabalhar em um ambiente DevOps, mesmo que ainda não tenha adquirido experiência com as ferramentas específicas relacionadas ao DevOps que a organização usa. Se você já está familiarizado com DevOps, mas deseja melhorar suas habilidades, um treinamento ou certificação de DevOps avançado de uso geral é uma boa alternativa. Essa abordagem é útil se você já trabalha em DevOps, mas deseja se posicionar para uma promoção para uma função como engenheiro líder de DevOps. Por fim, se sua empresa usa um conjunto de ferramentas DevOps específico, considere um curso ou certificação DevOps adaptado às plataformas ou ferramentas que ele contém. Há uma variedade de cursos e certificações de DevOps disponíveis para as principais plataformas de nuvem pública, bem como ferramentas populares orientadas a DevOps, como Jenkins e Kubernetes.

Como se preparar para uma certificação DevOps Não existe um conjunto rígido de pré-requisitos para obter uma certificação DevOps. Embora muitos candidatos tenham credenciais acadêmicas em desenvolvimento de aplicativos ou TI e também possam ter experiência prática nessas áreas, a maioria dos programas de certificação permite que qualquer pessoa participe, independentemente de sua formação. Os recursos necessários para se preparar para uma certificação DevOps também estão disponíveis. Se esta for uma certificação oferecida por um fornecedor de nuvem ou de ferramentas, leia os documentos e recursos técnicos da empresa para entender como ela aborda o DevOps e quais práticas recomendadas. Para certificações de uso geral, acompanhe as últimas notícias e conversas sobre DevOps para se manter atualizado com as tendências, ferramentas e metodologias atuais.