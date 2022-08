Disponíveis treinamentos para certificações em segurança ofensiva e pentest

ACOffSec, unidade de negócio da ACSoftware, firmou um acordo com a Offensive Security (OffSec), empresa de desenvolvimento profissional e educação contínua dos profissionais de segurança cibernética, para oferecer subscrições dos treinamentos preparatórios online para as provas sobre as melhores práticas de segurança ofensiva e teste de penetração (pentest).

A iniciativa atende à crescente demanda do mercado por profissionais altamente especializados no combate aos ataques cibernéticos, que vêm registrando crescimento nos últimos anos em decorrência da aceleração da digitalização dos negócios, com destaque ao elevado uso de serviços online em todos os dispositivos conectados às redes corporativas.

Estima-se que no Brasil exista um déficit superior a 450 mil profissionais, o que afeta negativamente a mais de 70% das organizações em seus processos de segurança cibernética. Segundo Anderson Fonseca, coordenador da ACOffsec, a expectativa é que esta parceria resulte na capacitação de pelo menos 500 profissionais até o final do ano, com uma projeção de chegar ao final de 2023 com 1200 mil certificados. ACOffsec também oferecerá treinamentos corporativos, para empresas e instituições que desejem elevar o nível de capacitação de seus profissionais de suas equipes de red team e blue team.

“Com a nossa atuação na ACSoftware na oferta de tecnologias de gestão dos ambientes de TI das empresas, percebemos que poderíamos contribuir para ajudar a elevar o nível de especialização dos profissionais para o mercado de TI, ajudando empresas a formarem seus próprios profissionais, se livrando da dependência e superando de forma mais engenhosa o desafio de encontrar profissionais capacitados e de confiança no mercado. O lançamento da ACOffsec segue este caminho e estamos certos que o centro de capacitação terá uma grande contribuição para esta jornada”, afirma o executivo.

O gerente da Offensive Security para América Latina, Luiz Cota, comenta que a ACOffsec nasce alinhada com o compromisso de garantir o alto desempenho de seus formandos para que possam atuar em organizações que buscam melhorar as suas práticas de segurança diante das ameaças cibernéticas atuais e futuras. “Ao garantir o acesso ao conhecimento através de treinamentos práticos e avançados, a nova un unidade da ACSoftware garantirá elevar a capacidade dos profissionais de ocuparem as vagas de trabalho disponíveis neste mercado, que vive um momento aquecido e que se manterá promissor nos próximos anos para quem desejar trabalhar nele”, afirma o executivo.

Algumas das capacitações e certificações já disponíveis:

PEN-100 - Pré-requisitos de teste de penetração - Totalmente desenvolvido para quem deseja entrar no mundo dos testes de penetração. O curso ensina os conceitos básicos e prepara para dominar o Kali Linux (PWK);

PEN-200 - Treinamento de teste de penetração dedicada ao Kali Linux (sistema operacional GNU/Linux baseado no Debian e dedicado a testes de penetração, hacking ético e avaliações de segurança de rede). O curso ensina a operar ferramentas e técnicas mais recentes do mercado, além oferecer práticas em laboratório virtual para preparação à certificação Offensive Security Certified Professional (OSCP);

PEN-210 - Capacitação para quem deseja auditar, comprometer e proteger dispositivos sem fio - O curso aborda temas como a interação de pacotes e técnicas complexas de ataque WPA (Wi-Fi Protected Access). A certificação oferecida é a Offensive Security Wireless Professional (OSWP);

PEN-300 - Técnicas de evasão e defesa de violação. O curso aborda as habilidades de teste de penetração a partir de técnicas avançadas de pentesting, domínio de mecanismos de segurança e defesas a ameaças. A certificação oferecida é a Offensive Security Experienced Penetration Tester (OSEP).

A Offensive Security está comprometida com o crescimento do Kali Linux, o sistema operacional líder para testes de penetração, hackers éticos e avaliações de segurança de rede.