SOC as a Service da Aiuken chega ao Brasil

CLM, distribuidor latino-americano de valor agregado, com foco em segurança da informação, proteção de dados, cloud e infraestrutura para data centers, fecha parceria com a Aiuken Cybersecurity, multinacional europeia que oferece um conjunto completo de serviços de segurança de última geração: detecção, identificação e proteção contra ameaças cibernéticas; resposta a incidentes e implementação e gerenciamento.

Com o acordo, a CLM passa a ser a única parceira da Aiuken Cybersecurity no Brasil, disponibilizando para as suas mais de 400 revendas serviços de MDR (Managed Detection and Response), que fornecem recursos avançados de Security Operations Center (SOC), focados na detecção, investigação e mitigação rápida de incidentes, de forma remota.

“Além de poderem oferecer um serviço de cibersegurança de alto valor agregado para seus clientes, os canais, agora, vão garantir uma fonte de receitas”, assinala Gabriel Camargo, diretor de produtos da CLM.

Camargo explica que os ataques de cibercriminosos só aumentaram e as empresas não contam com especialistas, CISOs e analistas, necessários para implantar e gerenciar a segurança das suas organizações. Um SOC, é a melhor forma de garantir a segurança das MPM e mesmo das Grandes Empresas.

De acordo com Ricardo Williams, diretor de negócios para a América Latina de Aiuken, o SOC é uma ferramenta de cibersegurança que trabalha 24x7x365, monitorando, identificando e resolvendo, de maneira rápida e eficiente, incidentes de cibersegurança, em tempo real.

O SOC as Service da Aiuken Cybersecurity complementa o portfólio da CLM e torna suas revendas ainda mais competitivas, fornecendo um serviço ininterrupto de cibersegurança, baseado em nuvem, para gerenciar e monitorar, de forma remota, todos os dispositivos, redes e ativos conectados à sua estrutura de TI.

“Desenvolvemos com CLM uma aliança estratégica para satisfazer a demanda do mercado brasileiro, entregando um modelo de serviço de cibersegurança de classe mundial, incorporando automação e inteligência artificial em nossa plataforma ASIP e a CLM e suas revendas como última milha, para garantir a excelência do serviço”, comenta Williams.

Entre os serviços oferecidos pela Aiuken Cybersecurity estão:

- Serviços de segurança gerenciados

- Segurança na nuvem

- Testes de penetração

- Avaliação de vulnerabilidades

- Resposta a incidentes e perícia

- Análise da segurança de código

- Consultoria em Segurança Cibernética