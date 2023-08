Andino Networks tem nova distribuidora na América Latina: a CLM

A CLM, distribuidora latino-americana com sede no Brasil, anuncia sua parceria estratégica com a startup californiana Andino Networks, especializada em aceleração de conteúdo digital. O objetivo desta colaboração é ampliar e aprimorar as soluções disponíveis para o mercado de cibersegurança, infraestrutura avançada e proteção de identidades na América Latina.

A Andino Networks traz uma abordagem inovadora para o cenário de Content Delivery Networks –CDN ou Rede de Entrega de Conteúdo (servidores distribuídos geograficamente que aceleram a entrega de conteúdo na internet aos usuários, onde quer que estejam).

As soluções da startup são centradas na otimização de imagens, telemetria end-to-end e disponibilidade global, que buscam melhorar o desempenho e a eficiência das redes de distribuição de conteúdo. Wolfgang Kadek, CEO da Andino Networks, expressa confiança na parceria: "A América Latina é um mercado em crescimento, e estamos confiantes de que nossa colaboração com a CLM nos permitirá atender às necessidades exclusivas desta região. Juntos, podemos fornecer soluções de CDN que otimizem a entrega de conteúdo e melhorem a experiência do usuário."

A CLM oferece soluções tecnológicas que impulsionam a eficiência e a segurança das empresas na região latino-americana. A empresa tem expertise em áreas como cibersegurança, infraestrutura híbrida de nuvem e proteção de identidades.

A parceria combina a inovação da Andino com a experiência da CLM na América Latina para fornecer soluções de CDN eficazes que atendam às necessidades específicas da região.

Gabriel Camargo, diretor de produtos da CLM, comenta sobre a parceria: "Nossa missão é capacitar as empresas da região com tecnologias de ponta. A parceria com a Andino Networks nos permite continuar oferecendo soluções de qualidade aos nossos clientes".