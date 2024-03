Malware que desativa controles de segurança cresce 333%, alerta CLM

A CLM, distribuidor latino-americano de valor agregado com foco em segurança da informação, proteção de dados, cloud e infraestrutura para data centers, alerta para a pandemia mundial do malware Hunter-killer, descoberto pela Picus Security, empresa de validação de segurança.

Esta praga, que desativa os controles de segurança, teve um crescimento 333%, em 2023, segundo o Picus Red Report 2024.

Em seu quarto relatório anual, o Picus Labs, unidade de pesquisa da Picus Security, analisou 667.401 arquivos, dos quais 612.080 (92%) foram categorizados como maliciosos, a partir de amostras dos ataques perpetrados entre janeiro e dezembro de 2023. Também identificou as técnicas mais comuns utilizadas pelos invasores e descobriu uma pandemia do “Hunter-killer”.

Para Tom Camargo, Vice-Presidente da CLM, que distribui as soluções da Picus na América Latina, a descoberta do Picus Labs demonstra uma mudança drástica na capacidade de os ciberatacantes identificarem e neutralizarem as avançadas defesas empresariais, como firewalls, antivírus e EDRs de última geração. “O nome do malware Hunter Killer (caçador assassino) é uma alusão ao filme de 2018, que no Brasil se chama Fúria em Alto Mar, e se passa em um submarino dos Estados Unidos que vigia ações da Rússia. O fato é que esta praga tem capacidade para atingir e desativar os sistemas de defesa”, explica.

Segundo a CLM, o malware Hunter Killer é altamente ardiloso e agressivo; age silenciosamente e lança ataques destrutivos para derrotar as defesas corporativas. A Picus explica que novos malwares são projetados não apenas para escapar das ferramentas de detecção, mas também para derrubá-las. Para combater o Hunter killer, a CLM e a Picus incentivam a adoção inteligência artificial, com aprendizado de máquina, soluções e proteção das credenciais dos usuários e validação constantes das defesas contra as táticas e técnicas mais recentes dos cibercriminosos.