Ataques DDoS focados em IoT e trabalho remoto em ascensão

Os ataques de negação de serviço, do inglês Distributed Denial of Service (DDoS), existem há mais de 20 anos, mas continuam a fazer cada vez mais vítimas, principalmente em decorrência da inundação de phishings, que segundo o APWG (Anti-Phishing Working Group) totalizaram 1.097.811, apenas no segundo trimestre de 2022.

Os ataques DDoS tiveram um aumento acentuado de 205%, no primeiro semestre de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado. A maior alta dos últimos quatro anos. A informação é da pesquisa Global DDoS Landscape Report, para o primeiro semestre de 2022, realizada pela NSFOCUS, cujas soluções são distribuídas pela CLM.

De acordo com o diretor da CLM, Tom Camargo, as pessoas continuam a cair em armadilhas enviadas por e-mail e SMS, seja por curiosidade, cobiça, medo de prejuízos, pressão de prazos ou qualquer outra artimanha usada na chamada engenharia social, engrossando o número de soldados (máquinas infectadas) prontos para serem usados por crackers em ataques DDoS.

Além disso, qualquer leigo pode comprar na Dark Web um ataque DDoS por apenas cinco dólares a hora, que vai causar um impacto, ocasionado pela queda de sites, de mais de 100 mil dólares, por um prazo de apenas uma hora fora do ar, dando um excelente retorno financeiro para os cibercriminosos.