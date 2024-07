Cresce onda de ataques cibernéticos em agências governamentais

Monitoramento da ASERT sobre ataques cibernéticos decorrentes de hacktivismo, tem alertado para o aumento dessas ofensivas direcionadas para agências governamentais, turismo, forças policiais e transporte. São ataques digitais que incluem várias indústrias, instituições financeiras e serviços que podem interromper significativamente serviços públicos.

A ampla área de impacto desses ataques cibernéticos mostra a coordenação do que esses adversários são capazes de realizar. Inúmeros grupos estão assumindo a responsabilidade pelos ataques e há uma variedade de importantes alvos envolvidos, mostrando que as motivações geopolíticas são um combustível poderoso para a guerra cibernética.

Grupos hacktivistas estão e continuarão a travar guerra cibernética por motivos políticos e religiosos. Eles têm se mostrado muito dispostos a atacar qualquer nação que atrapalhe seus ideais e objetivos. A sociedade, incluindo governos, empresas e provedores de serviços, deve estar preparada para combater esses ataques à medida que sua prevalência aumenta.

Canadá, um exemplo desse tipo de ataque

Segundo o Relatório de Inteligência de Ameaças da NETSCOUT, organizações com sede no Canadá sofreram mais de 130.000 ataques DDoS no segundo semestre de 2023, com hackers mirando setores de serviços financeiros, educação, seguros, saúde e governo.

Empresas e organizações canadenses e globais podem se beneficiar do novo Centro de Mitigação Arbor Cloud, um serviço de mitigação de ataques DDoS gerenciado e baseado em nuvem que pode aumentar a defesa DDoS local com serviços de limpeza de tráfego baseados em nuvem que estão totalmente integrados por meio de sinalização automatizada em nuvem, proporcionando proteção integral contra ataques multivetoriais complexos.

Além disso, o tráfego e os dados de origem e destino canadense permanecem dentro das fronteiras do pais para auxiliar as organizações a cumprirem os regulamentos de privacidade e soberania de dados a nível nacional.

A Netscout acaba de anunciar uma ampliação da sua rede de mitigação de ataques DDoS da Arbor Cloud a 16 Centros de Mitigação (scrubbing centers) em todo o mundo com a recente inclusão de um novo site em Toronto. Esta rede fornece a usuários ISPs (Provedores de Serviço de Internet) e empresas mais de 15 terabits por segundo (Tbps) de capacidade dedicada contra ataques DDoS.