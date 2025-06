Conectando o futuro: insights do Netscout Partner Summit 2025

O Netscout Partner Summit 2025, realizado em 17 de junho, consolidou-se como um marco no setor de tecnologia da informação no Brasil. O evento reuniu líderes, especialistas e parceiros estratégicos para discutir as inovações que estão moldando o futuro da conectividade e segurança cibernética. Durante o summit, foram abordados temas cruciais como inteligência artificial aplicada à segurança, observabilidade de redes e as evoluções nas soluções de detecção e resposta a ameaças.

O encontro destacou como a transformação digital, embora benéfica, expandiu a complexidade das redes e a superfície de ataque das corporações, criando pontos cegos e desafios operacionais significativos. As demonstrações práticas evidenciaram a necessidade de uma abordagem que transcenda a proteção de perímetro, focando na análise de comportamento e correlação de dados entre NetOps, SecOps e AIOps para uma defesa verdadeiramente eficaz.

Desde que iniciou suas operações no Brasil em 2015, após a aquisição da Arbor Networks, a Netscout cultiva um ecossistema de parceiros deliberadamente restrito e focado. A filosofia da empresa, resumida na frase "o sucesso dos parceiros é o sucesso da Netscout", orienta uma estratégia que prioriza a qualidade dos relacionamentos e o desenvolvimento de negócios em conjunto. Essa abordagem se mostra particularmente alinhada aos desafios do mercado brasileiro, onde a complexidade e a competitividade exigem colaboração estratégica.

O ano fiscal que se encerrou foi um período de conquistas notáveis. A empresa reportou um crescimento expressivo no pipeline de negócios e uma execução excepcional no primeiro trimestre, alcançando 70% de sua meta anual - o melhor resultado desde a fusão com a Arbor. Esse desempenho foi impulsionado por uma mudança estratégica que ampliou o foco para o segmento Enterprise, diversificando a atuação para além das operadoras de telecomunicações. A divisão de resultados, com aproximadamente 50-50 entre os produtos Arbor e Netscout, demonstrou o sucesso na integração dos portfólios.

Casos de sucesso demonstrados

Banco PVA: primeiro monitoramento PIX do Brasil

O evento revelou o primeiro caso de monitoramento PIX no mercado financeiro brasileiro, implementado pela Logicalis no Banco PVA, cliente histórico da Netscout desde 2017. O banco enfrentava um problema crítico: o sistema PIX ficava indisponível por 15-20 minutos após qualquer oscilação no ambiente, afetando milhões em transações.

A reativação da solução Netscout com foco específico no ambiente PIX permitiu identificar precisamente o problema: falta de sincronização na aplicação, não na rede. A análise comprovou que a rede se estabilizava em 45 segundos, mas a aplicação permanecia instável por 15 minutos. Como resultado, houve redução drástica do MTTR (Mean Time to Resolution) dos incidentes e ganho significativo de credibilidade com outras áreas da organização.

O caso evoluiu para a implementação de dois equipamentos de proteção DDoS e um projeto de NDR em andamento, aproveitando a infraestrutura de coleta de pacotes existente. Isso demonstra como todos os clientes com InfiniStream são candidatos naturais para NDR, oferecendo vantagem competitiva financeira na avaliação de fornecedores.

Itaú: arquitetura multicamadas contra ataques com IA

Bruno Hortado, especialista em foundation security do Itaú, compartilhou a experiência crítica de maio de 2024, quando todas as instituições financeiras brasileiras sofreram ataques coordenados. Os ataques foram gerados por ferramentas de inteligência artificial, com troca de vetor de minuto a minuto das 9h às 18h, atingindo capacidades de até 500GB a 1TB de volume.

A arquitetura de proteção multicamadas do Itaú incluiu:

Camada 1: AED (equipamentos inline) com capacidade superior a 100GB

AED (equipamentos inline) com capacidade superior a 100GB Camada 2: TMS com ISPs para mitigação distribuída

TMS com ISPs para mitigação distribuída Camada 3: Arbor Cloud quando as operadoras ficam sobrecarregadas

O caso demonstrou que equipamentos inline oferecem visibilidade única para investigação de eventos de cyber, e que a cloud é essencial como última camada quando operadoras perdem capacidade de mitigação.