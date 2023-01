Guerra e ransom dominaram o cenário de ameaças de 2022

O último relatório de segurança OT/IoT da Nozomi Networks Labs revela que o malware wiper, atividade de botnet da internet das coisas (IoT) e a guerra Rússia/Ucrânia influenciaram significativamente o cenário de ameaças de 2022.

Continuando a tendência observada na primeira metade de 2022, os pesquisadores da Nozomi Networks Labs viram hacktivistas mudarem as táticas de roubo de dados e ataques DDoS (Distributed Denial of Service) para utilizar mais malwares destrutivos em uma tentativa de desestabilizar a infraestrutura crítica para promover sua posição política na guerra Rússia/Ucrânia.

Segundo a Nozomi Networks, o Relatório de Segurança OT/IoT A Deep Look Into the ICS Threat Landscape fornece aos profissionais as últimas percepções necessárias para reavaliar modelos de risco e iniciativas de segurança, juntamente com recomendações para proteger a infraestrutura crítica.

"Nos últimos seis meses, os ataques cibernéticos aumentaram significativamente, causando grandes problemas em diversas indústrias, do transporte até a saúde", disse Roya Gordon, evangelista de Pesquisa de Segurança da Nozomi Networks OT/IoT. "As ferrovias, em particular, foram sujeitas a ataques, levando à implementação de medidas destinadas a proteger os operadores ferroviários e seus ativos. À medida que as ameaças cibernéticas evoluem e se intensificam, é importante que as organizações entendam como os atores da ameaça estão visando os sistemas OT/IoT e as ações necessárias para defender os ativos críticos dos criminosos cibernéticos".

A análise feita pelo Nozomi Networks Labs dos alertas de intrusão dos clientes durante os últimos seis meses encontrou senhas e criptografia fraca, que foram as principais vulnerabilidades aos ambientes críticos de infraestrutura. Isto foi seguido por ataques de força bruta e tentativas de DDoS. Os trojans foram os malwares mais comuns detectados nas redes de TI corporativas, as Ferramentas de Acesso Remoto (RATs) superaram os malwares que visavam OT, e os malwares DDoS tinham como alvo os dispositivos IoT.

A atividade maliciosa do botnet IoT permaneceu elevada e continuou a aumentar na segunda metade de 2022. Os laboratórios da Nozomi Networks Labs descobriram problemas crescentes com a segurança, já que as redes de bots continuam a usar credenciais padrão nas tentativas de acesso aos dispositivos IoT.

De julho a dezembro de 2022, a Nozomi Networks encontrou:

Ataques disparados em julho, outubro e novembro com mais de 5 mil ataques únicos em cada um desses meses.

Os endereços IP dos principais atacantes foram associados à China, Estados Unidos, Coreia do Sul e Taiwan .

As credenciais "root" e "admin" ainda são usadas com mais frequência como forma de os atores da ameaça obterem acesso inicial e aumentar os privilégios na rede.

Com relação a vulnerabilidade, as indústrias de manufatura e energia continuaram sendo as mais vulneráveis, seguidas pelos sistemas de água, saúde e transporte. Nos últimos seis meses de 2022: