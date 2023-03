Nozomi Networks apresenta soluções para cibersegurança em OT no UTCAL Summit 2023

A Nozomi Networks, que atua em cibersegurança para ambientes industriais OT (Operational Technology) e IoT, estará presente em parceria com a Q13, integradora de soluções em tecnologia, no UTCAL Summit 2023, que reunirá 200 empresas entre 28 e 31 de março, no Rio de Janeiro.

O evento será realizado pela UTC América Latina, entidade sem fins lucrativos que tem como seu principal propósito promover a aproximação e o debate das questões-chave para as telecomunicações e tecnologias inteligentes das Utilities da América Latina. Os interessados em participar podem encontrar mais informações e se inscrever neste link.

Nesta edição, a tecnologia operacional ou de automação (OT/AT) será um dos destaques, e alinhada ao tema que é sua especialidade, a Nozomi Networks apresentará a solução Vantage IQ que, a exemplo do ChatGPT, utiliza inteligência artificial para que o cliente possa contar com perguntas e respostas pertinentes a análises de exposição a riscos. Então, por meio da IA é possível transformar os alertas que eram ruídos para o cliente analisar com uma visão mais abrangente e palatável que permita tomadas de decisões para medidas de segurança mais assertivas baseadas em dados.

Outra novidade será o Nozomi ARC, o primeiro agente sensor de segurança para endpoints OT e IoT que pode ser instalado como um cliente, transformando qualquer computador em um sensor de segurança para melhorar a resiliência operacional e ampliar a visibilidade e análise de superfícies de ataque em endpoints.