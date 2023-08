As ameaças à segurança de OT e IoT aumentaram 10 vezes

O mais recente relatório de segurança de Operações de Tecnologia (OT) e Internet das Coisas (IoT) do Nozomi Networks Labs, Unpacking the Threat Landscape with Unique Telemetry Data, revelou que a atividade de malware e os alertas sobre aplicações indesejadas aumentaram drasticamente em ambientes de OT e IoT no primeiro semestre de 2023 à medida que Estados-nação, grupos criminosos e hacktivistas continuam a mirar os setores de saúde, energia e manufatura como alvos principais.

O relatório do Nozomi Labs oferece aos profissionais de segurança os insights mais recentes necessários para reavaliar modelos de risco e iniciativas de segurança, juntamente com recomendações acionáveis para proteger a infraestrutura crítica.

A telemetria do Nozomi Networks Labs –coletada de ambientes OT e IoT que avalia uma variedade de casos de uso e setores em todo o mundo– descobriu que as ameaças de segurança relacionadas a malware aumentaram 10 vezes nos últimos seis meses.

Na ampla categoria de malware e aplicações potencialmente indesejadas, a atividade aumentou 96%, enquanto mais do que dobrou a quantidade de ameaças relacionadas a controles de acesso. Pelo segundo período consecutivo de relatório, autenticação fraca e higiene de senha encabeçaram a lista de alertas críticos –embora a atividade nessa categoria tenha diminuído 22% em relação ao período do relatório anterior.

“Há boas e más notícias neste último relatório”, diz Chris Grove, diretor de Estratégia de Segurança Cibernética da Nozomi Networks. “Uma diminuição significativa na atividade por cliente em categorias como problemas de autenticação e senha e comportamento de redes suspeito ou inesperado sugerem que os esforços para proteger os sistemas nessas áreas estão valendo a pena. Por outro lado, a atividade de malware aumentou de forma robusta, refletindo um cenário de ameaças cada vez maior. É hora de acelerar as ações para reforçar nossas defesas.”

Confira a lista das principais atividades de ameaças críticas em ambientes do mundo real nos últimos seis meses: 1. Problema de autenticação e senha – queda de 22% 2. Anomalias e ataques às redes – aumento de 15% 3. Ameaças específicas de tecnologia operacional (OT) - queda de 20% 4. Comportamento de redes suspeito ou inesperado - queda de 45% 5. Controle de acesso e autorização – aumento de 128% 6. Malware e aplicações potencialmente indesejadas – aumento de 96% A atividade de negação de serviço (DoS), específico para malware, continua sendo um dos ataques mais comuns contra sistemas OT. Em seguida foi identificada a categoria de trojan de acesso remoto (RAT) comumente usados por invasores para estabelecer controle sobre máquinas comprometidas. O ataques de negação de serviços distribuídos (DDoS) são a principal ameaça nos domínios de rede IoT.

Dados de honeypots IoT As redes de bots IoT maliciosas permanecem ativas neste ano. Por meio de honeypots, sistemas que funcionam como armadilhas, o Nozomi Networks Labs descobriu preocupações crescentes de segurança, pois botnets continuam a usar credenciais padrão nas tentativas de acessar dispositivos IoT. De janeiro a junho de 2023, os honeypots da Nozomi Networks identificaram: • Uma média de 813 ataques únicos diariamente – o dia com maior quantidade de ataques foi 1º de maio, somando atingiu 1.342 • Os endereços IP dos principais invasores foram associados à China, Estados Unidos, Coreia do Sul, Taiwan e Índia • As tentativas de força bruta continuam sendo uma técnica popular para obter acesso ao sistema –as credenciais padrão são uma das principais formas pelas quais os cibercriminosos obtêm acesso à IoT