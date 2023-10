Como identificar o tráfego de ataque DDoS na rede corporativa?

Fortaleza, Brasil. – No âmbito do evento LACNIC 40, que acontece esta semana em uma praia do norte do Brasil, estão sendo realizadas sessões de trabalho do Grupo de Operadores de Rede da América Latina e do Caribe (LACNOG).

Entre as apresentações do LACNOG 2023, destaca-se a conferência de Rich Compton, membro do Grupo de Trabalho Anti Abuso (LAC-AAWG), que falou remotamente sobre como identificar o tráfego correspondente a ataques de negação de serviço (DDoS) de endereços falsificados em a grade.

Rich Compton é especialista em detecção e mitigação de ataques DDoS, controle de botnets, segurança BGP e é responsável por manter a infraestrutura de rede segura na Charter Communications, onde trabalha atualmente.

Durante sua apresentação, Compton explicou que os amplificadores UDP DDoS mais comuns incluem ataques a servidores DNS, NTP, WS-Discovery, LDAP, Apple Remote Desktop, Multicast DNS (mDNS) e servidores Plex, entre outros. Amplificadores SYN/ACK e PSH e RST também foram vistos.

Segundo o especialista, um novo tipo de ataque que tem sido visto recentemente é o TCP Middlebox Amplification, embora ele opinasse que essa ameaça realmente deveria ser chamada de HTTP Middlebox Amplification, já que funciona atacando os middleboxes da rede, enviando grandes quantidades de tráfego HTTP para que percam alguns pacotes e depois injetem tráfego para bloquear conexões. Geralmente é usado conteúdo com material pornográfico, explicou Compton.

Por que é um problema? Segundo o palestrante, quando os clientes que possuem amplificador aberto apresentam velocidade lenta de internet, costumam entrar em contato com o serviço de suporte, mas, caso a atividade incomum não seja detectada, será sugerido que adquiram mais largura de banda, o que não resolve o problema e às vezes pode afetar a largura de banda que deve ser alocada para outros clientes.

“Novos dispositivos vulneráveis ​​são adicionados às redes todos os dias. Você não pode fazer que todos consertem seus dispositivos. E mesmo que o problema seja resolvido para 99% dos dispositivos, o 1% restante ainda será um problema”, disse Compton.