Segurança de dados sólida é a base de um mundo digital seguro

Mais um ano se passou e estamos novamente no Mês de Conscientização sobre Segurança Cibernética. O tema deste ano, “Proteja Nosso Mundo”, incentiva as pessoas a proteger os ativos digitais que são fundamentais para suas vidas pessoais e profissionais. Ele reconhece que, em um mundo cada vez mais interconectado, a segurança de dados é ainda mais importante e vem sendo mais ameaçada do que nunca.

Status da segurança de dados em 2024

No entanto, não são apenas os indivíduos que devem proteger seus ativos digitais; as organizações também. Uma série de ameaças continua a colocar os dados corporativos em risco. Na verdade, de acordo com o Thales Data Threat Report de 2024, mais de 80% das organizações relataram pelo menos uma violação no último ano, enquanto os ataques de ransomware se tornaram mais frequentes, com 28% das organizações relatando ter sofrido um ataque em 2024, em comparação com 22% em 2023.

Para piorar a situação, as tensões geopolíticas estão gerando um aumento dramático nos ataques de Negação de Serviço Distribuída (DDoS). Em seu Relatório de Cenário de Ameaças DDoS de 2024, a Imperva mitigou 111% mais ataques no primeiro semestre de 2024 comparado com o mesmo período de 2023.

A natureza interconectada da internet moderna também ameaça a segurança dos dados. De acordo com o relatório State of API Security in 2024 da Imperva, as APIs —as regras que permitem que aplicativos de software se comuniquem entre si— agora respondem por impressionantes 71% do tráfego da Internet. O resultado? Uma superfície de ataque enorme e extensa e a segurança de dados significativamente enfraquecida.

É crucial reconhecer que as violações de dados têm enormes impactos em indivíduos, empresas e sociedade. Indivíduos correm o risco de roubo de identidade, perdas financeiras e violações de privacidade. Empresas, especialmente aquelas em serviços financeiros, saúde e setores de varejo, sofrem com interrupções operacionais e penalidades financeiras. Em um nível mais amplo, as violações de dados podem corroer a confiança entre consumidores e empresas, levando a implicações sociais, como a perda de confiança em serviços digitais.