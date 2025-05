Kakau Tech entra na área de segurança cibernética

Apesar dos investimentos recordes em segurança digital, as violações continuam se tornando cada vez mais frequentes e devastadoras. A hiperconectividade resultante da transformação digital e dos ambientes multinuvem e híbridos aumenta a exposição das empresas a ataques. Ransomware e outras ameaças modernas superam as defesas perimetrais e exploram a movimentação lateral dentro das redes para acessar dados e infraestruturas críticas.

“As violações hoje são inevitáveis, mas os desastres não precisam ser”, diz Dave Yow, diretor sênior de Vendas de Parceiros para as Américas na Illumio, empresa de contenção de violações.

Recentemente nomeado líder no relatório The Forrester Wave: Microsegmentation Solutions, Q3 2024, o Illumio Segmentation demonstrou fortalecer a resiliência cibernética e reduzir o impacto dos ataques. Segundo o estudo Total Economic Impact da Forrester, a solução reduz a superfície de ataque em 66% e gera uma economia estimada de US$ 1,8 milhão ao mitigar riscos. Testes conduzidos pela Bishop Fox também demonstram que o Illumio Segmentation impede a propagação de ransomware quase quatro vezes mais rápido do que abordagens baseadas apenas em detecção e resposta.

É por isso que a Kakau Tech anunciou uma parceria estratégica com a Illumio. Com essa colaboração, a Kakau Tech passa a oferecer a plataforma Illumio Segmentation no Brasil, permitindo que organizações aumentem sua resiliência operacional e evitem que ataques cibernéticos se transformem em crises generalizadas.

"O modelo tradicional de segurança já não é suficiente para impedir ataques cada vez mais sofisticados. Nossa parceria com a Illumio nos permite trazer ao mercado brasileiro uma solução inovadora que foca na detecção e contenção proativa das ameaças", afirma Nelson Esquivel, diretor de Cybersecurity da Kakau Tech. "O Illumio Segmentation dá às organizações um controle sem precedentes sobre o tráfego da rede, reduzindo riscos e fortalecendo sua resiliência digital".

Segundo a um comunicado de imprensa da Kakau, a Illumio Segmentation é a abordagem Zero Trust mais abrangente para barrar ransomware e violações. “Ao visualizar o tráfego da rede e aplicar automaticamente políticas de segmentação, o Illumio Segmentation reduz drasticamente a movimentação lateral desnecessária em ambientes multinuvem e híbridos, protegendo ativos críticos e impedindo a propagação de ataques”, disse o documento.