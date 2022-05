Michael Dell destaca projeto no Brasil em Dell Technologies World

Durante a palestra de abertura do Dell Technologies World, Michael Dell, presidente e fundador da Dell Technologies, abordou a importância da tecnologia para acelerar avanços da economia e contribuir para reduzir as desigualdades sociais no atual cenário global, impactado pela pandemia. Para a plateia, formada por milhares de clientes, parceiros e colaboradores da companhia de todo o mundo, o executivo destacou um projeto implementado no Brasil: o Dell Technologies Solar Community Hub.

O projeto, lançado no Brasil em março de 2022, pela Dell Technologies em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS), utiliza tecnologia para oferecer saúde, capacitação profissional e educação para cerca de 1,5 mil pessoas (população ribeirinha e indígena) da comunidade de Boa Esperança, na Amazônia.

“Na Dell Technologies, estamos combinando nosso ecossistema, nossas vantagens, nossos investimentos e inovação com grandes oportunidades, e já resolvendo os problemas que podem aparecer pelo caminho. Esse alinhamento é uma força poderosa na criação de valor em todos os nossos stakeholders, desde nossos clientes até nossas comunidades. É incrível a diferença que podemos fazer com alguns parceiros e tendo alguma iniciativa”, concluiu Michael Dell.

Durante o evento, a Dell Technologies também anunciou que, em parceria com a Computer Aid, Intel e Microsoft vai lançar outros 25 Solar Community Hubs ao redor do mundo. Assim como no caso da Amazônia, os hubs vão, a partir do acesso à tecnologia, levar educação, saúde e capacitação profissional para populações que vivem em áreas remotas, assim como serviços que garantam a criação de empregos e sustentabilidade financeira e ambiental. Para isso, os espaços, gerenciados pelas próprias comunidades, combinam o uso de tecnologia da Dell com serviços inovadores, baseados em 5G, computação de borda (edge computing), entre outras tecnologias.

Poder em parceria Atualmente, a Dell colabora com aproximadamente 60 parceiros estratégicos em todo o mundo, incluindo a Computer Aid, uma parceira sem fins lucrativos da Dell que atua no desenvolvimento do Solar Community Hub. A Computer Aid é responsável em ajudar a identificar os locais e parceiros locais que podem ajudar a tornar o hub uma realidade. Desde 2011, a Dell e a Computer Aid firmaram uma parceria para apoiar 24 Solar Learning Labs, que atendem a 18.000 alunos e membros da comunidade por ano em países como Brasil, Colômbia, Quênia, México, Marrocos, Nigéria e África do Sul. A Dell também trabalha em parceria com empresas como Intel e Microsoft – e outras partes interessadas para trazer recursos e capacidades adicionais às comunidades com base nas necessidades locais. Parceiros e clientes agora podem se juntar à Dell Technologies e à Computer Aid para apoiar a implantação dos Solar Community Hubs nos próximos anos.