Dell lança notebook fabricado no Brasil com processadores Intel

A Dell Technologies anunciou a nova geração de notebooks XPS 13 no Brasil, o primeiro modelo fabricado no país com o processador Intel Core Ultra Series 2.

“Com eficiência energética –até 16 horas de bateria–, maior desempenho em processamento de dados e gráficos, além de uma NPU capaz de realizar 48 trilhões de operações por segundo, o novo modelo desbloqueia capacidades adicionais de inteligência artificial (IA) e chega com tela OLED Tandem, entregando imagens com brilho mais alto e maior duração de bateria em comparação com modelos OLED tradicionais”, diz um comunicado de imprensa da Dell.

Segundo ao fornecedor, o novo XPS 13 combina o design icônico das últimas gerações com materiais premium, como alumínio usinado e Gorila Glass 3, em um pacote minimalista e ultracompacto de apenas 1,21 kg, em sua configuração inicial.

O modelo elevando o uso de materiais sustentáveis no mercado nacional, com um design feito de pelo menos 20% materiais reciclados – sendo que 75% do alumínio e 21% do vidro utilizados são originados de matéria-prima reciclada.

Trabalhando em conjunto com o processamento de dados e gráficos da nova geração de processadores, a Dell inclui ainda até 32GB de memória RAM LPDDR5X a 8533MT/s e armazenamento SSD de 1TB.

“Os processadores Intel Core Ultra 7 256V e 258V Series 2 e a certificação Intel Evo entregam novas possibilidades de experiência de IA com até 3,6x mais capacidade (48 TOPS), enquanto oferecem o próximo nível no processamento de gráficos imersíveis –até 3,1x mais performance do que na geração anterior– em um pacote que oferece mais eficiência energética para que o usuário consiga usar o equipamento por muito mais tempo longe das tomadas”, disse eles da Dell Technologies.

O novo XPS 13 mantém o kit de câmera 1080p com redução de ruído na imagem da última geração, para as experiências em videoconferências. O modelo também inclui recurso de detecção de presença em conjunto com Windows Hello para acessar automaticamente quando o usuário está frente a frente ao computador. Há ainda compatibilidade com os recursos Windows Studio Effects, que utilizam IA para aprimorar a experiência de uso e conservar bateria, incluindo desfoque de fundo, contato ocular e enquadramento automático.

Já na conectividade, além de duas versáteis portas Thunderbolt 4 com DisplayPort 2.1 e Power Delivery, o modelo inclui compatibilidade com WiFi 7, entregando latência reduzida e maior capacidade do que no padrão Wifi 6.

O XPS 13 com processador Intel Core Ultra Series 2 já está disponível no Brasil com preço inicial a partir de R$ 17.599,00.