Confira os vencedores do Prêmio Canaltech 2025

Na noite da última quinta-feira (Fevereiro 20), aconteceu a oitava edição do Prêmio Canaltech, que reconhece as marcas que estão presentes no cotidiano dos consumidores.

Entre os grandes vencedores da noite, a Samsung se destacou, conquistando nove troféus, reafirmando seu protagonismo no segmento.

Outra marca que se destacou no Prêmio Canaltech foi a BYD, que surpreendeu ao conquistar o troféu de Carro Elétrico do Ano. Victor François, supervisor de comunicação da BYD do Brasil, compartilhou um insight valioso sobre essa conquista e a crescente importância dos veículos elétricos no mercado: “A BYD veio ao mercado brasileiro para democratizar o acesso aos carros eletrificados. E não é só isso, mas a gente também tem muita tecnologia embarcada em segurança e outros pontos que a engenharia faz num carro.”

Outra marca que fez sua estreia na oitava edição do Prêmio Canaltech foi a Electrolux, que se consagrou como a Marca Mais Desejada de Eletroportátil do mercado. “Hoje a Electrolux está presente em cerca de 70% dos lares no Brasil e é a marca que mais vende eletrodomésticos no país. Então, com toda certeza, isso faz parte da nossa estratégia para estar cada vez mais próximo do nosso público”, disse Tiago Giamarino, porta-voz da Electrolux.

O design e a sustentabilidade dos eletrodomésticos também foi assunto para a Electrolux. Giamarino explica que acredita que isso fez a marca se destacar em 2024, assim como o resultado da economia que os produtos oferecem.