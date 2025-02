Chega a oitava edição do Premio Canaltech

O Prêmio Canaltech, uma das principais premiações do setor de tecnologia do Brasil, está prestes a acontecer. A oitava edição do Prêmio Canaltech acontecerá no dia 20 de fevereiro de 2025. A premiação será realizada na Arena Magalu, na Zona Norte de São Paulo.

Pensando na participação ativa de sua audiência, o Canaltech preparou uma premiação especial para quem votar nas categorias definidas para o público. Neste ano, cinco sorteados irão ganhar R$5 mil via Magalu Pay, podendo utilizar o valor da forma que preferirem.

Este ano, a premiação celebra a inovação e a excelência das marcas que se destacaram no setor. Os concorrentes foram selecionados com base em critérios rigorosos, considerando inovações, desempenho e impacto no mercado. Entre as empresas que disputam o prêmio estão grandes nomes como Apple, Intel, Brisanet, Tim, Vivo, Claro, JBL, Dell, Kuba, Huawei, Acer, LG, TCL, Xiaomi, Oppo, Asus, Lenovo, HP, Positivo, Qualcomm, AMD, HyperX, Logitech e muitas outras que têm contribuído significativamente para o avanço da tecnologia no Brasil.

Serão 39 categorias nas quais as marcas estão concorrendo com seus projetos e serviços. A ideia do prêmio é valorizar e reconhecer cada uma das empresas que fazem parte do dia a dia das pessoas e que trazem referências para o mercado tecnológico. Confira a lista completa dos concorrentes do Prêmio Canaltech acessando o site.

O Prêmio Canaltech é dividido em duas categorias: voto popular e voto técnico. A votação será conduzida por um júri técnico composto por especialistas do setor e contará também com a participação do público; na categoria de voto popular, os consumidores tem a oportunidade de expressar suas preferências e apoiar suas marcas favoritas.

“Centenas de marcas e produtos foram reconhecidos ao longo desses anos pelos mais renomados especialistas do mercado. Mas o voto popular ainda é o grande diferencial do Prêmio Canaltech. Os milhões de votos dados pela comunidade Canaltech mostram que como nosso público é engajado e apaixonado por tecnologia, assim como nós”, diz Felipe Szatkowski, CEO e Fundador do Canaltech.

No júri técnico, as escolhas são baseadas na experiência dos especialistas do Canaltech e de nomes importantes no meio tech ao longo do ano, além da repercussão dos temas junto ao público. Tudo isso garante uma curadoria minuciosa, assegurando que as marcas sejam reconhecidas e representadas de maneira justa.

Nesta oitava edição, o Prêmio Canaltech contará com 92 jurados, todos com envolvimento direto no setor, para definir as melhores empresas do país. Entre os nomes escolhidos para compor o júri, estão especialistas das áreas de tecnologia, games, veículos e outros segmentos correlatos. Confira a lista completa do júri técnico completo no site do Prêmio Canaltech.