PharmaFraud, la estafa de miles de farmacias ilegales en línea

El aumento de precios y la escasez de medicamentos con receta ha llevado a cada vez más personas a recurrir a internet para obtener sus tratamientos, buscando rapidez, discreción y precios accesibles. Sin embargo, esta aparente comodidad puede suponer graves riesgos para la salud y la seguridad financiera de los consumidores.

Una reciente investigación realizada por Avast, empresa de seguridad digital y privacidad de Gen, descubrió una red criminal global formada por más de 5.000 sitios web fraudulentos que se hacían pasar por farmacias legítimas y engañan a usuarios de todo el mundo. Esta amenaza, conocida como “PharmaFraud", consiste en publicar sitios web farmacéuticos legítimos con el fin de engañar a las personas para que faciliten sus datos personales y dinero y, en algunos casos, incluso distribuir medicamentos falsificados.

Los sitios web fraudulentos vendían medicamentos muy demandados, a menudo buscados con urgencia, de forma privada o a un precio más bajo, incluyendo tratamientos para la disfunción eréctil, productos para perder peso, antibióticos, hormonas, tratamientos de fertilidad y otros medicamentos sensibles.

Para lograr un alto nivel de credibilidad, estas farmacias falsas empleaban diseños web profesionales y detallados, reseñas falsas cuidadosamente elaboradas y, en algunos casos, ofrecían asistencia por chat en vivo para ganarse la confianza de los usuarios. La investigación de Avast indica que más del 95 % de las farmacias en línea operan de forma ilegal, explotando a consumidores vulnerables y poniendo en peligro la salud pública.

Detrás de esa sofisticada estafa, los ciberdelincuentes utilizaban tácticas engañosas y peligrosas para atraer y defraudar a los consumidores, tales como:

Inserción de código malicioso en sitios web médicos legítimos.

Manipulación de los resultados de los motores de búsqueda para que sus sitios aparecieran en las primeras búsquedas y parecieran fiables.

Blogs de salud generados por IA que ofrecían consejos médicos, pero redirigían hacia farmacias fraudulentas.

Sitios de reseñas engañosas llenos de testimonios aparentemente convincentes, pero falsos.

Desde Avast señalaron que, aunque estos sitios podían parecer auténticos a primera vista, suponían un grave riesgo al dar lugar a fraudes financieros debido a métodos de pago inseguros o solicitudes de pagos en criptomonedas, así como al robo de identidad, ya que recopilaban información personal, médica y financiera a través de formularios no seguros.

Los medicamentos más comúnmente ofrecidos por estas farmacias fraudulentas incluían:

Tratamientos para la disfunción eréctil, que representaban el 41 % de la oferta, incluyendo marcas como Viagra, Cialis y Priligy, así como genéricos no regulados.

Los expertos de Avast recomendaron a los consumidores extremar precauciones al comprar medicamentos por internet, y comprobar siempre la legitimidad de los sitios web.