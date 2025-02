Saiba quem são os melhores influenciadores de inovação e tecnologia do Brasil

A cerimônia de entrega dos prêmios iBest será realizada pela primeira vez no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nos dias 13 e 14 de fevereiro. Reconhecido por premiar em 109 categorias os melhores canais, criadores de conteúdo e influenciadores, o iBest é considerado como um “Oscar do Brasil”.

O iBest foi realizado pela primeira vez em 1995 e aconteceu até 2008. Em 2020, Marcos Wettreich assumiu, novamente, o controle da marca e relançou a premiação, ampliada e para a maior parte de todo o universo digital, composto por sites, apps, e as redes sociais Youtube, Tiktok, Twitter, Linkedin, Twitch, Facebook e Instagram.

O Prêmio iBest 2024 destaca os maiores nomes da internet nas áreas de inovação e tecnologia, reconhecendo aqueles que mais impactaram o cenário digital brasileiro. Os finalistas Influenciadores de Inovação e Tecnologia e Canal de Tecnologia conquistaram uma audiência massiva, moldando as tendências e acelerando a transformação digital no país.

De acordo com os organizadores, esses influenciadores criam uma conexão profunda com seu público, sendo responsáveis por impulsionar novas discussões e expandir o interesse por inovações tecnológicas.

A premiação utiliza um algoritmo próprio para avaliar a relevância digital de cada iniciativa, com o apoio de uma votação popular e da Academia iBest –definida por um júri de especialistas–, garantindo que os melhores do Brasil sejam reconhecidos por seu impacto nas redes sociais, em termos de engajamento e interesse dos votantes e sobre a autoridade para a certificação dos competidores.

Durante o processo de votação, mais de 30 milhões acessaram as plataformas digitais do iBest. Entre os mais de 200 finalistas com presença confirmada, destacam-se Peter Jordan, Flávio Augusto, Joel Jota, Ana Hickmann e Iberê Thenório.

Serão dois dias de programação. No primeiro, o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite receberá os finalistas no Palácio Piratini, em evento dedicado a discussões sobre sustentabilidade e os aprendizados pós-enchente. No segundo dia, acontecerá a cerimônia de premiação das 109 categorias, no Teatro Bourbon Country.

Para o CEO do iBest, Marcos Wettreich, o Prêmio é a principal ferramenta para a identificação dos influenciadores e conteúdos que mais atraem os brasileiros.

Conforme o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a realização do Prêmio iBest no estado representa o momento de retomada: "É uma grande satisfação sediar esta cerimônia que reúne os grandes nomes da internet. É também uma oportunidade do nosso Rio Grande mostrar seu progresso e resiliência após um ano de superação", destaca.

Finalistas influenciadores de inovação e tecnologia Júri popular: Gesiel Taveira: 371K Instagram | 4.36M Youtube

Leon Martins: 2.2M Instagram | 11.1M Youtube

Thiago Augusto: 8M Instagram | 1.41M Youtube (Jornada Top) Academia iBest: Nina da Hora: 51.6K Instagram | 1.73K Youtube

Silvio Meira: 28K Instagram

Gustavo Caetano: 245K Instagram | 48.2K Youtube